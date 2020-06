Bohemia Interactive popřela informace, že do ní vstoupil Tencent

Praha - Česká společnost vyvíjející počítačové hry Bohemia Interactive popřela informace médií, že do ní majetkově vstoupila čínská internetová firma Tencent. Firmy spolu dřív jednaly a v budoucnu mohou spolupracovat. Společnost Bohemia Interactive to dnes oznámila ČTK. Specializovaný server The Information v úterý napsal, že Tencent koupil v Bohemia Interactive podíl mezi 70 a 80 procenty za zhruba 260 milionů dolarů (6,2 miliardy Kč).

"Informace o vstupu společnosti Tencent do Bohemia Interactive, nebo dokonce o akvizici Bohemia Interactive Tencentem, která se nedávno objevila v médiích, se nezakládá na pravdě," uvedla česká společnost. "Bohemia Interactive v minulosti vedla jednání o možné strategické spolupráci a může k tomu dojít i v budoucnosti," doplnila. V současné chvíli se však podle ní nic nemění a Bohemia Interactive zůstává nezávislým studiem.

Českou Bohemia Interactive založili bratři Ondřej a Marek Španělé. Celosvětově herní studio prorazilo v roce 2001 hrou Operation Flashpoint, tedy simulací válečného konfliktu mezi SSSR a Západem, která nabídla do té doby nevídanou interakci s prostředím. Z ní čerpá dodnes vycházející série podobných her ArmA včetně předloni vydaného úspěšného titulu DayZ.

Hra Operation Flashpoint byla základem pro taktické simulátory pro několik armád NATO vyvíjené firmou Bohemia Interactive Simulations, jejíž většinu Marek Španěl před sedmi lety prodal podle médií za stovky milionů korun globálnímu investičnímu fondu Riverside. Firmy jsou nyní majetkově zcela oddělené, sdílejí jen název, řekl ČTK Petr Mácha z Bohemia Interactive Simulations.

Server Lupa.cz nedávno uvedl, že herní studio Bohemia Interactive loni celosvětově prodalo 4,5 milionu kopií her a jejich rozšíření a utržilo zhruba 1,5 miliardy korun. V roce 2018 vykázalo tržby víc než 490 milionů korun a zisk 71,2 milionu.

Zahraniční akvizice Tencentu v herním průmyslu podle serveru The Information nabyly na významu zejména po reorganizaci čínských regulátorů médií. Kvůli ní schvalování her, zejména těch založených na zahraničních vzorech, značně zpomalilo, což významně dopadlo na tržby čínské firmy. V lednu Tencent koupil přibližně za 140 milionů dolarů norskou společnost Funcom a menšinový podíl v německém studiu Yager. Největší akvizicí Tencentu v Evropě byl v roce 2016 nákup společnosti Supercell, kterou čínský podnik získal ve spolupráci s dalšími partnery. Supercell se sídlem ve Finsku vyvíjí hry pro chytré telefony.

Server The Information, který zprávu o akvizici přinesl, byl založen v roce 2013 a chtěl se zprvu soustředit na technologické odvětví. Postupně rozšířil působnost, informoval o akvizicích v řádu miliard dolarů a o interním dění ve velkých společnostech jako Apple, Facebook či Google. Odkazují na něj listy The Wall Street Journal a The New York Times či agentura Bloomberg.