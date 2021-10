Bohemia Apple: Cena českých jablek je podhodnocená, s Poláky se ale nedá soutěžit

Český Brod (Kolínsko) - Cena jablek je podle zástupců družstva Bohemia Apple z Tuchorazi na Kolínsku podhodnocená ve srovnání s tím, jak se tvoří ceny na evropském trhu. Přesto se podle nich cenově prakticky nedá soutěžit s dotovanými polskými plody. Zástupci družstva to řekli novinářům.

"Nakoupit jablka můžete okolo 15 Kč/kg, ale i levněji. Ve srovnání s Itálií, kde se cena pohybuje kolem 70 Kč/kg jsou české ceny velmi podhodnocené. Konečnou cenu ale určují řetězce," uvedl majitel firmy Robert Vyšata. Podle jejího ředitele Štěpána Cháry pak polským producentům prakticky nelze konkurovat. "Je tam obrovský tlak na cenu, mají jablek děsně moc. Jsou schopni je sem přivézt levněji, než my je vypěstujeme," uvedl ředitel.

Podle něj navíc nyní vypadla kvůli vyhroceným mezinárodním vztahům možnost exportovat jablka z Polska do Běloruska, přetlak na trhu je tak ještě větší. V minulosti se poté následně vozila do Ruska, které jinak s EU kvůli potravinářskému embargu s mnoha komoditami neobchoduje. Poláci mají podle Cháry větší investiční dotace, kdy se dá získat až skoro celá investice. Potom mají podle něj dotovanou dopravu. "Vypěstuje je Varšavě, doveze to na hranice a nestojí ho to nic, protože ho vláda dotuje," řekl Chára.

Ve firemních sadech pracují hlavně Ukrajinci, kterým společnost nabízí možnost bydlení. Češi podle Cháry šest dní v týdnu prakticky celý rok, kromě sklizňové sezony, kdy se pracuje denně, pracovat nechtějí.

Ceny jablek v českých obchodech v září meziročně klesly o 14 procent na 37,34 koruny za kilogram. Akční ceny jablek v obchodních řetězcích se nyní pohybují od 20 do 25 korun za kilogram. Přímo u pěstitelů se jablka dají koupit podle odrůdy a kvality přibližně v rozmezí od 20 do 30 korun za kilogram. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), letákových akcí obchodních řetězců a vyjádření Ovocnářské unie ČR.

Sklizeň jablek v České republice bude letos podprůměrná na úrovni 111.535 tun. V porovnání s loňskou sklizní by měla klesnout o pět procent a proti průměru sklizní posledních pěti let by měl propad činit šest procent. K 1. září to odhadl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Letošní úrodu očekávám sice nižší než v loňském roce, řádově o 1000 až 2000 tun, nicméně jablka jsou větší a jejich kvalita je na velmi vysoké úrovni," dodal Vyšata.

Jablka jsou v Česku ovocem s nejvyšší spotřebou. Průměrný Čech ročně sní asi 23 kilogramů jablek či výrobků z nich. Celková spotřeba čerstvého ovoce v Česku se pohybuje zhruba na 85 kilogramech na osobu a rok.