Bohdalová točí pro ČT film s Jiřím Strachem na téma svobody a pravdy a lži

Praha - Podle scénáře Marka Epsteina a v režii Jiřího Stracha natáčí Jiřina Bohdalová pro Českou televizi nový film. Drama Svatá bude Česká televize vysílat příští rok, uvedla dnes televize v tiskové zprávě.

Dvaadevadesátiletá¨Bohdalová ve filmu hraje vitální ženu ve vyšším důchodovém věku, která o svém životě v nápravně-výchovném táboře stalinistického Sovětského svazu píše knihy a o hrůzách totalitní moci přednáší na školách. Zaujme novinářku, která, zdá se, o jejím osudu ví víc než kdokoliv jiný.

"Příběh je to nadčasový, protože se dotýká něčeho, s čím se potkáváme každý den. A sice pravdy a lži. Jaká lež je zlá a jaká lež je užitečná? Je pravda opakem lži? A existuje vůbec nějaká lež, která by se vám nevymstila?" naznačil téma snímku kreativní producent Jaroslav Sedláček.

Jiřina Bohdalová si před čtyřmi roky zahrála hlavní roli v televizním snímku Klec, kterou také přímo pro ni připravil Marek Epstein a před kamerou ji režijně vedl Jiří Strach. Se stejným tvůrčím tandemem se potkává i tentokrát.

"Scénář se mi líbil, protože je hluboký a lidský. A taky proto, že je tam pro herce, jak se říká, maso na kosti. Je tam zkrátka co hrát. Může se to zdát neuvěřitelné, ale mě ta práce pořád ještě baví. Možná mám k té látce blízko i proto, že se mi vrátil pocit, který jsem měla, když jsem jezdila za svým tátou do komunistického kriminálu. Táta minulý režim zažil opravdu hodně zblízka. A tenhle film by měl vzniknout už jenom proto, abychom se do té doby nikdy nevrátili," uvedla Bohdalová.

Režisér Jiří Strach obsadil oblíbenou herečku už do svých divácky úspěšných titulů Vrásky z lásky, Šťastný smolař nebo Anděl Páně 2. Připomněl, že Bohdalová, které je 92 let, hrála poprvé ve filmu ve svých pěti letech, tedy v roce 1937. "To znamená, že se tu dotýkáme herecké kariéry, která je zralá na Guinnessovu knihu rekordů, protože k dnešku trvá bezmála 88 let. To je něco ojedinělého," řekl.

Po boku Jiřiny Bohdalové se v připravovaném snímku objeví Lenka Vlasáková jako dcera hlavní představitelky a Pavla Beretová v roli neodbytné novinářky. Natáčení filmu s prozatímním názvem Svatá potrvá do začátku září.