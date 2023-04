Bohatí milují nenápadný vzhled, ukazuje seriál Boj o moc nebo Paltrowová

Los Angeles - Extrémně bohatí lidé často milují nenápadný a jednoduchý šatník, ukazují podle BBC tvůrci seriálu Boj o moc nebo herečka Gwyneth Paltrowová. Čím bohatší člověk je, tím těžší je rozpoznat ho v davu.

"Poslední člověk, o kterém byste řekli, že je miliardář, je miliardář," vysvětluje Colleen Morrisová-Glennonová, kostymérka televizních seriálů. Pokud se totiž člověk snaží zapadnout do společnosti těch nejbohatších lidí, není nejlepší nápad vzít si na večírek kabelku, která křičí do světa, že stála desítky tisíc dolarů, plyne poučení z první epizody nové série seriálu Boj o moc. Tím, že si Bridget vzala na oslavu narozenin zakladatele mediálního impéria Logana Roye "absurdně velkou" kabelku, jak ji definovala jedna z dalších postav, okamžitě se odlišila od ostatních. "Co v ní vůbec má? Boty bez podpatku do metra? Krabičku na oběd?" komentoval doplněk Royův zeť.

Velikost ale není to jediné, co je na kabelce špatně. Dobře viditelný kostkovaný vzor, který všichni rozpoznají na první pohled, působí stejně, jako kdyby se na tašce ještě houpala cenovka. Jenže pokud máte na účtě miliardy, tak na nikoho dělat dojem nepotřebujete. Vystavování svého bohatství na odiv s cílem získat společenský status je totiž chování, které je typické spíše pro lidi, kteří peníze nabyli nedávno.

Seriál Boj o moc dávám divákům možnost nahlédnout do života nejbohatších lidí v USA, i když fiktivních. S každým detailem tvůrcům seriálu radí konzultanti, kteří se orientují ve světě bohatých, a outfity postav tak věrně odrážejí typický šatník smetánky.

Jedna z hlavních postav, Shiv Royová, si sice může obléknout, cokoli si zamane, nejčastěji ale chodí v jednobarevném roláku, hnědém kalhotovém kostýmu nebo béžové košili, i když vyrobené z nejjemnějšího hedvábí. Její bratr Kendall si zase potrpí na luxusní italskou značku Loro Piana, která se specializuje na nenápadné kousky z kvalitních materiálů.

Nenápadností se vyznačuje oblečení hlavní postavy filmu Tár v podání Cate Blanchettové. "Chtěla jsem vytvořit kostýmy, na které se nikdo nebude dívat," řekla k tomu autorka kostýmů Bina Daiglerová. Jenže možná právě kvůli nenápadnému stylu je postava Lydie Tár novou módní ikonou.

Tíhnutí k nenápadnosti ve vyšších kruzích můžeme pozorovat i v reálném světě. Svůj šatník vystavěný na podobném principu předvedla během osmidenního soudního procesu také hollywoodská herečka Gwyneth Paltrowová, které nakonec dal soud za pravdu, že v roce 2016 nezavinila srážku na sjezdovce. Paltrowová chodila do soudní síně v luxusních kouscích v zemitých tónech včetně krémového kašmírového roláku od Loro Piana, šedého kalhotového kostýmu nebo mechově zeleného vlněného kabátu od The Row.

Může být ale šatník ve stylu nenápadného bohatství inspirací pro běžného člověka a není hon za sofistikovaně vyhlížejícími kousky za nízkou cenu známka toho, že člověku uniká pointa? Sean Monahan, zakladatel společnosti K-HOLE zaměřené na předpovídání trendů, se domnívá, že nikoliv. "Možná, pokud se snažíte ulovit tolik levných béžových úpletových svetrů, kolik můžete. Ale pokud jde o uvědomělejší spotřebu a utrácení peněz za kousky, které vydrží, i když to znamená koupit méně za více peněz, tak to je něco, co si z toho všichni můžeme vzít," říká Monahan.