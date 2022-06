Bohačík se těšil na reprezentaci víc než dřív a poohlíží se po novém angažmá

Praha - Reprezentační basketbalista Jaromír Bohačík vyhlíží po vyléčení zraněné Achillovy šlachy letní zápasy kvalifikace o postup na mistrovství světa 2023 a chce být navzdory několikaměsíční pauze platným hráčem. Třicetiletý rodák z Ostravy nehrál soutěžní basketbal od února, nyní se ale cítí fit a věří, že mu před červencovými duely s Bosnou a Hercegovinou a Litvou pomohou i tréninky kouče Ronena Ginzburga. Zároveň si po konci smlouvy ve Štrasburku hledá nové angažmá.

"Osobně můžu říct, že jsem zdravý a připraven plnohodnotně nastoupit do kempu. Příprava na toto okno je trochu delší než u těch předešlých. Věřím, že něco naběhám, abych se zase cítil ve hře pět na pět komfortně," řekl dnes Bohačík při setkání s novináři.

Jeden z hlavních střeleckých lídrů národního týmu na mistrovství světa 2019 se zranil v únoru. Podobně jako u reprezentačního spoluhráče Vojtěcha Hrubana ho trápil zánět úponu Achillovy šlachy. "Já jsem to zprvu ignoroval, protože to nebylo, co se bolesti týče, nic hrozného. V zápase proti Lyonu jsem ale dopadl protihráči na nohu, ta se mi zvrtla a vzalo to i tu achilovku," vyprávěl Bohačík.

Po prvotní léčbě ve Francii se s klubem domluvil na návštěvě v Praze u profesora Pavla Koláře. "Tam se ta diagnóza trochu lišila, takže jsme následovali pana profesora a dalo se to dohromady," uvedl Bohačík.

Sezonu proto bývalý hráč Nymburka, Prostějova nebo USK Praha hodnotil rozporuplně. Před jeho zraněním se dařilo i Štrasburku, klub bojoval v Lize mistrů a držel se v domácí soutěži na čtvrtém místě. Poté ale jeho forma klesla.

"Ne že by to se mnou mělo něco společného, to bych si netroufl říct, ale kluci prohráli snad sedm zápasů v poslední vteřině střelou s klaksonem. To v tak vyrovnané lize, jako je ve Francii, bolí a hraje velkou roli. V play off se dostali v prvním kole na Monako a to bylo těžké. Konec sezony se nepovedl," řekl Bohačík s tím, že zklamání panovalo i ve vedení klubu.

Třicetiletý basketbalista proto vyhlíží v létě novou kapitolu. "Už si ani nepamatuju, jak je to dlouho, co jsem se do reprezentace takhle těšil. Zranil jsem se koncem února, od té doby jsem dělal suchou přípravu a k basketu si nečuchl," řekl Bohačík.

Fakt, že by proti Bosně a Hercegovině nastoupil do soutěžního zápasu po více než čtyřměsíční pauze, ho neděsí. "Naštěstí jsem už pár zápasů v životě hrál, takže mě to neznervózňuje. Nenovy (Ginzburgovy) tréninky jsou navíc hodně pět na pět," podotkl rodák z Ostravy.

Dlouholetý reprezentant bude během léta hledat i další klubové angažmá. Ve Štrasburku mu skončila smlouva. "Zatím jsme to neřešili. Asi zavolám agentovi, protože je to podruhé, co tuhle otázku slyším a neumím na ni odpovědět. Díváme se po dalších příležitostech a doufám, že se najde něco fajn," přál si Bohačík.

Konkrétní přání ale nemá. "V tomhle jsem na svého agenta hodný, protože mu to nijak nespecifikuju a čekám, s čím přijde. Svět je velký, ale chtěl bych se držet v Evropě. Asi nemám turistické sklony jako Ondra Balvín s Patrikem Audou," řek lv narážce na reprezentační spoluhráče, kteří minulou sezonu působili v Japonsku.