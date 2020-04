Bogotá v boji s virem nařídila mužům a ženám vycházet v jiné dny

Bogotá - Kolumbijská metropole Bogotá tento týden zavedla preventivní opatření proti šíření koronaviru v závislosti na pohlaví. Zatímco v liché dny mohou chodit ven v nezbytných případech pouze muži, v sudé dny smějí do ulic jen ženy. Nařízení si klade za cíl zmenšit celkový počet lidí v ulicích, píše list The New York Times.

Netradiční opatření, které ale zavedla například i Panama, neplatí pro pracovníky v nepostradatelných odvětvích a v některých výjimečných situacích. Lidé bez ohledu na pohlaví mohou také na 20 minut denně vyjít ven se psem.

Rozdělit populaci na muže a ženy je podle starostky metropole Claudie Lópezové nejjednodušším způsobem, jak vytvořit dvě poloviny. Policisté také snadno rozliší a případně ověří, kdo na ulici v daný den nemá co dělat.

Během prvních dnů, kdy nařízení vešlo v platnost, rozdaly bezpečnostní složky v hlavním městě ženám 104 a mužům 610 pokut. Obyvatelům Bogoty za porušení nařízení hrozí pokuta 240 dolarů (6000 korun), což zhruba odpovídá měsíční minimální mzdě.

Kolumbie v pátek večer evidovala 144 případů nákazy a přes 3200 nakažených, z nichž většina pochází právě z hlavního města.