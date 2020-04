Boeing zruší až 16.000 pracovních míst

Zkušební let nového dálkového letounu Boeing 777X.

Zkušební let nového dálkového letounu Boeing 777X. ČTK/AP/Ted S. Warren

New York/Chicago - Americký výrobce letecké techniky Boeing hodlá zrušit asi deset procent pracovních míst, což se dotkne zhruba 16.000 zaměstnanců. Oznámil to dnes šéf podniku David Calhoun, podle něhož si to vyžaduje slabší poptávka po letadlech způsobená koronavirem. Firma také oznámila, že za první čtvrtletí má ztrátu 641 milionů dolarů (16 miliard Kč), zatímco loni ve stejném období měla čistý zisk 2,15 miliardy USD.

Tržby Boeingu za první tři měsíce tohoto roku meziročně klesly o 26 procent na 16,91 miliardy dolarů.

Boeing uvedl, že už stavy začal snižovat o pracovníky, kteří odešli dobrovolně nebo měli důchodový věk, a ty, které "bylo nutné propustit". Na začátku tohoto roku pro Boeing pracovalo zhruba 161.000 lidí.

O práci přijde více než 15 procent zaměstnanců v divizi, která vyrábí letadla pro komerční aerolinky, další pak ve službách. Nejméně se propouštění dotkne obranné, vesmírné a bezpečnostní divize.

Calhoun už v interní zprávě zaměstnancům napsal, že Boeing omezí výrobu širokotrupých letadel řad 787 a 777. Společnost rovněž pomalu obnoví produkci strojů 737 MAX, které jsou po dvou tragických nehodách v Indonésii a v Etiopii prozatím vyřazeny z provozu.

Šéf Boeingu tento týden uvedl, že bude trvat roky, než výrobci letadel dosáhnou úrovně před koronavirovou krizí.

Boeing se s problémy potýkal už před pandemií. Odstávka řady 737 MAX způsobila, že společnost vykázala za loňský rok poprvé za 22 let ztrátu. Prodělala 636 milionů dolarů, zatímco o rok dříve měla zisk 10,5 miliardy dolarů.

Kvůli pandemii nemoci covid-19 aerolinky po celém světě dočasně vyřadily z provozu asi 2800 letadel a pozastavily objednávky nových strojů. Některé zrušily objednávky letadel řady 737 MAX.

Boeing musel navíc zastavit provoz v závodech v amerických státech Washington a Jižní Karolína, kde byly zaměstnanci pozitivně testováni na koronavirus. Výrobní závody v okolí Seattlu už provoz obnovují, ty v Jižní Karolíně mají začít tuto neděli.