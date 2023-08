Boeing v nouzi vypustil podle německé letové služby většinu paliva nad Českem

Berlín/Praha - Nákladní Boeing 747, který se v pondělí na trase z Německa do Japonska dostal do problémů kvůli prasklému oknu, musel vypustit většinu ze 110 tun paliva nad Českou republikou a menší část nad Saskem. ČTK to dnes řekla mluvčí německé služby bezpečnosti leteckého provozu (DFS) Utte Otterbeinová. O místě vyprázdnění nádrží dosud v médiích panovaly nejasnosti. České Řízení letového provozu (ŘLP) dnes na síti X (dříve twitter) uvedlo, že událost byla vyřešena v souladu s bezpečnostními postupy.

O tom, kde se pilot letadla kerosinu zbavil, aby snížil hmotnost stroje před přistávacím manévrem, informovala ve středu německá média rozdílně. Bulvární deník Bild napsal, že se tak stalo nad Českem v blízkosti německých hranic. Server t-online uvedl, že nádrže letoun otevřel při přeletu Žitavských hor, když byl ve výšce 4300 metrů. Jako Žitavské hory je označována německá část Lužických hor, které se rozkládají na česko-německém pomezí. Saský deník Sächsische Zeitung citoval i svědka z Bertsdorfu nedaleko Žitavy, který si všimnul nejen nízko letícího letadla, ale také stop kerosinu vypouštěného z nádrží.

Dopady vypuštění paliva na lidi a životní prostředí hodnotí německý Spolkový úřad pro životní prostředí (UBA) jako nikoli kritické, napsal ve středu Bild.

Otterbeinová dnes ČTK sdělila, že palivo letoun vypouštěl nad Českem i nad Německem. "Přesně to může říct jen pilot," uvedla mluvčí DFS. "Já mám informace o vypouštění mezi Drážďany a Brnem. Téměř vše bylo vypuštěno při návratu nad Českem a menší množství nad Saskem. Letadlo poté přistálo v Lipsku/Halle. Celkem to bylo 110 tun kerosinu," uvedla.

Mluvčí DFS se vyjádřila i k nejasnostem informací v médiích o tom, kde pilot palivo vypustil. "Bavíme se tady o komunikaci přes několik prostředníků. Pilot to řekl pracovníkům řízení letového provozu, kteří to nahlásili našim expertům a ti to zase poskytli mně. A já to zase říkám dále novinářům. Kde byl kerosin vypouštěn, ví jen pilot," řekla.

České Řízení letového provozu dnes na síti X uvedlo, že událost se stala v pondělí a "byla vyřešena v souladu se stanovenými bezpečnostními postupy".

Takzvaný "fuel dumping", tedy upouštění paliva za letu, je povolen jen v nouzových situacích. Podle mluvčího ŘLP Richarda Klímy platí přísná pravidla pro to, kde mohou letadla za letu vypouštět palivo. "Jsou velmi omezená místa, kde se to smí," uvedl. Podle informační příručky ŘLP je vypouštění paliva v českém vzdušném prostoru možné provádět pouze na základě povolení příslušného stanoviště Řízení letového provozu, přičemž letadlo musí být ve výšce minimálně 1850 metrů. "Ve všech případech musí být příslušnému stanovišti Řízení letového provozu oznámen začátek, konec a důvod vypouštění paliva," stojí v příručce.