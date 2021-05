Boeing chce zopakovat test své kosmické lodě Starliner 30. července

Washington - Americká společnost Boeing chce na konci července zopakovat testovací let své kosmické lodě CST-100 Starliner, která by v budoucnu měla dopravovat posádky na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Informoval o tom na svém webu americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). První zkušební let Starlineru v prosinci 2019 s předpokládaným přistáním na ISS se nezdařil.

NASA na internetu sdělila, že společně s firmou Boeing v uplynulých dnech provedla úspěšnou simulaci chystané pětidenní testovací mise Starlineru s připojením k ISS a návratem na Zemi. Americká vesmírná agentura na začátku roku předběžně počítala s možností uskutečnit let 25. března, ale pečlivé prověřování si vyžádalo odklad. Nyní s firmou Boeing start plánují na pátek 30. července ve 20:53 SELČ.

Stejně jako v případě prvního testu půjde o let bez posádky. Cílem prověrky je dopravit náklad na orbitální komplex a zhruba za necelý týden přistát zpátky na Zemi. Na monitorech, jež budou nainstalované ve Starlineru, sledovali simulaci této mise astronauti NASA Barry Wilmore a Michael Fincke. Společně s kolegyní Nicole Mannovou by měli tvořit posádku prvního pilotovaného testu této lodě, jehož termín zatím nebyl stanoven.

Při prvním testu raketa Atlas V odstartovala se Starlinerem z floridského mysu Canaveral 20. prosince 2019. Loď se ale nedokázala dostat na stanovenou oběžnou dráhu, a nemohla se proto přiblížit k Mezinárodní vesmírné stanici. O dva dny později alespoň zdárně přistála v poušti v Novém Mexiku. Neúspěch podle sdělení společnosti způsobily chyby v softwaru.

NASA v rámci programu komerční přepravy astronautů ze Spojených států na ISS uzavřela v roce 2014 kontrakty s Boeingem a se společností SpaceX podnikatele a vesmírného vizionáře Elona Muska. SpaceX na rozdíl od Boeingu se svou lodí Crew Dragon úspěšně absolvoval všechny prověrky a testovací lety bez posádky (v březnu 2019) i s posádkou (loni v létě). První plnohodnotný komerční let, při němž Crew Dragon Endeavour pak v listopadu dopravil na ISS čtyřčlennou posádku, skončil úspěšným návratem na Zemi v neděli 2. května. Ještě předtím, 24. dubna, přistála na stanici rovněž se čtyřmi astronauty druhá loď Crew Dragon Resilience.

Díky Crew Dragonu se Spojené státy při dopravě svých astronautů na orbitální komplex zbavily devítileté závislosti na ruských lodích Sojuz. Kromě Starlineru společnosti Boeing by nezávislost Američanů v cestách do vesmíru měly v brzké budoucnosti zajistit i lodě Orion, které pro NASA připravují americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus.