Praha - Nejčastějším dopravním přestupkem bylo loni překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 20 kilometrů za hodinu. Takového přestupku se dopustila třetina všech bodovaných řidičů, což je více než 130.000 případů. Trestné body loni mělo na konci roku 480.000 motoristů, z toho osm procent jich nasbíralo 12 bodů, a na rok jim tak byl odebrán řidičský průkaz. Dnes to oznámilo ministerstvo dopravy. Úřad chystá změny v bodovém systému, překročení rychlosti o méně než 20 km/h by nově mělo být bez bodu.

Loni policisté evidovali přes 395.000 bodovaných přestupků. V Česku je podle údajů ministerstva dopravy registrováno 6,8 milionu řidičů, body tak mělo na konci roku evidováno sedm procent z nich. Nejčastěji mají řidiči v evidenci dva trestné body, což se týká 130.000 motoristů. Největší skupinu bodovaných řidičů tvoří muži ve věku 44 let a řidičky ve věku 43 let. Body sbírali především muži, kteří tvoří 80 procent z celkového počtu motoristů s trestným bodem.

Druhým nejčastějším přestupkem na tuzemských silnicích loni byla jízda bez připoutání bezpečnostním pásem nebo ochranné přilby (66.000 přestupků), následovalo držení telefonu za jízdy (51.000 přestupků). Tyto přestupky tvořily více než polovinu všech bodovaných přestupků.

Ministerstvo dopravy letos navrhlo úpravu bodového systému, který by se měl zjednodušit na dvě sazby, a to čtyři a šest bodů. V současnosti hrozí za nejzávažnější přestupek sedm bodů. Nově budou body udělovány za nedodržení bezpečné vzdálenosti, což bude za čtyři body. Bez bodu by naopak mělo být překročení rychlosti do 19 km/h v obci a do 29 km/h mimo obec. V současnosti jsou za to udělovány dva body. Ostatní přestupky, za které jsou v současnosti udělovány body v bodovém systému, zůstávají, u některých se však změní jejich ohodnocení. Hranici 12 bodů pro odebrání řidičského průkazu plánuje ministerstvo zachovat.

Vedle toho chce ministerstvo i výrazně zvýšit pokuty za nejzávažnější přestupky. Například za zakázané vjetí na železniční přejezd by se měla maximální pokuta zvýšit pětinásobně na 25.000 korun, za držení telefonu během jízdy by pak místo současných 2500 korun nově hrozilo až 10.000 korun. Nejvyšší pokuty za až 75.000 korun budou hrozit za řízení bez řidičského oprávnění (řidič není jeho držitelem) a se zadrženým technickým průkazem od vozidla.

Bodový systém začal v Česku platit 1. července 2006. Maximum - 12 trestných bodů - nasbíralo jen za prvních deset let jeho fungování 70.000 řidičů, tj. zhruba procento všech registrovaných šoférů.