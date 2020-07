Bobisté mají nový trenažér, slíbili olympijskou medaili

Praha - Bobisté mají další možnost, jak se ještě více přiblížit světové špičce. V areálu sportovního centra ministerstva vnitra Olympu v pražské Stromovce mají od úterý v provozu nový trenažér na pilování startů.

V sousedství atletického oválu vyrostla 110 metrů dlouhá konstrukce s dvěma věžemi. Železný "bob" s kolečky hučí po kolejnici a zbytek je obložený tartanem. Na jedné straně je mírnější a z druhé prudší křivka sklonu. "Je to splnění snu," řekl novinářům Martin Bohman, šéf Českého svazu bobistů a skeletonistů.

Dosud jezdili bobisté na stárnoucí trenažér do Liberce. "Přínosem je, že to teď je dostupnější a hlavně v moderním technickém stavu," řekl brzdař Jan Šindelář a doplnil, proč je podobné zařízení pro bobisty nezbytné. "V dnešní době je start strašně důležitý. Jakmile ztratíte na startu, tak snad jen (Němec Francesco) Friedrich je schopen to sjet, ale ostatní to asi nesjedou. Proto je důležité být špičce co nejblíž, mít to naběhané."

V tréninkovém letním období se bobisté startům věnují od půlky května minimálně dvakrát týdně. "Než jdeme na led, tak máme okolo dvě stě padesáti startů. Tady je to těžší než na ledu," řekl Šindelář. Po vzoru Němců přidělají na kolečka i klasický bob. "Budeme do něj skákat a trénovat sesednutí, protože to je taky hodně důležité," dodal.

Výstavbu trenažéru za 6,5 milionu korun financoval Olymp. Bobisté si ho vysloužili výkony v ledovém korytu. I díky novému čtyřbobu například vylepšili na březnovém mistrovství světa šestým místem české maximum v této disciplíně. Nyní mají další vymoženost a v budoucnu se snad mohou těšit i na lepší dvojbob.

Díky trenažéru před sebou mají velkou výzvu. Slíbili medaili z olympiády v Pekingu 2022. "Uděláme pro to maximum," přikývl Bohman. Profil byl dokonce stavěn i s parametry, které by se měly blížit budoucí olympijské dráze. "Snad to tak bude. Pod tlakem možná trošku jsme, ale snad se nám to vyplatí," řekl Šindelář.

Začátkem září je v plánu mistrovství republiky v tlačení bobů. Vizí je uspořádat příští rok i světový šampionát v tlačení, v kterém patří Češi k nejlepším.