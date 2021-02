Bobisté Dvořák a Nosek byli na MS patnáctí, Friedrich má rekord

Altenberg (Německo) - Dominik Dvořák a Jakub Nosek skončili na mistrovství světa v Altenbergu patnáctí v závodě dvojbobů a o jednu příčku zaostali za svým loňským maximem. Oproti sobotě si česká dvojice polepšila o dvě příčky, o patnácté místo se podělila v součtu časů ze čtyř jízd s korejskou posádkou.

Mistrem světa se stal posedmé za sebou Němec Francesco Friedrich, který včetně kategorie čtyřbobů vybojoval desátý titul a odpoutal se v čele historických statistik od italské legendy 50. a 60. let Eugenia Montiho. Domácí posádky obsadily kompletní stupně vítězů.

Dvořák byl po sobotě zklamaný z průběžného 17. místa a na úvod závěrečného dne předvedli s Noskem do té doby svoji nejlepší víkendovou jízdu. Znamenala dílčí jedenácté místo a průběžně posun o jednu pozici. V závěrečném kole se pak dokonce desátým časem ještě dotáhli na Korejce. Za vysněným umístěním v desítce zaostali o čtyři desetiny sekundy.

"Asi jsme čekali lepší výsledek, myslím, že jsme měli na to se podívat minimálně do desítky, a je mi to líto, že to tak nedopadlo," řekl v nahrávce pro média Dvořák, který na šampionátu startoval coby třetí muž konečného pořadí Světového poháru. "Čekali jsme top desítku a myslím, že připravený jsme na to byli," přitakal Nosek.

"Včerejšek byl určitě horší, dneska ty dvě jízdy, co se týče řízení, byly dobrý. Byly tam malý chybičky, ale tohle je druhá nejtěžší dráha na světě a myslím, že tady není nikdo z pilotů, kdo by zajel čtyři stabilní jízdy úplně bezchybný. Bojovali jsme ale až do konce a jsme rádi, jak to nakonec dopadlo," dodal Dvořák.

Třicetiletý Friedrich triumfoval poprvé s brzdařem Alexanderem Schüllerem. Předchozích pět titulů získal s Thorstenem Margisem a ten první v roce 2013 s Jannisem Bäckerem. Byli nejrychlejší ve všech jízdách, v té poslední vyrovnali místní startovní rekord a zvítězili s více než dvousekundovým náskokem před Johannesem Lochnerem a Ericem Frankem.

"Doteď je to šílený rok, jsme super spokojení. Škoda, že u toho nemohli být diváci," řekl Friedrich, který v této sezoně vyhrál 11 z 12 závodů SP dvojbobů a všechny čtyři jako pilot čtyřbobu.

Třetí skončili Hans Peter Hannighofer a Christian Röder, kteří se před poslední jízdou dělili o bronz s Michaelem Vogtem a Sandrem Michelem. Švýcaři ale finále nezvládli, zajeli shodný čas jako Dvořák a dokonce se propadli na pátou pozici.

Za týden se bude v Altenbergu závodit ve čtyřbobech.

Mistrovství světa v jízdě na bobech v Altenbergu:

Muži - dvojboby:

1. Friedrich, Schüller 3:39,78,26 (54,83+55,41+54,64+54,90), 2. Lochner, Franke -2,05 (55,37+55,75+55,24+55,47), 3. Hannighofer, Röder (všichni Něm.) -2,23 (55,46+55,81+55,33+55,41), 4. Friedli, Haas -2,59 (55,51+55,88+55,35+55,63), 5. Vogt, Michel (všichni Švýc.) -2,63 (55,35+55,82+55,43+55,81), 6. Kibermanis, Miknis (Lot.) -2,94 (55,42+56,01+55,53+55,76), ...15. Dvořák, Nosek (ČR) -3,87 (55,81+56,26+55,77+55,81).