Bob Dylan zveřejnil třetí píseň z očekávaného alba

Washington - Americký písničkář Bob Dylan v noci na dnešek potěšil mnohé fanoušky zveřejněním již třetí skladby z nového alba Rough and Rowdy Ways, které má vyjít 19. června a bude po osmi letech prvním souborem jeho autorských skladeb. Píseň s názvem False Prophet (Falešný prorok) má podle hudebního magazínu Rolling Stone podmanivý "striptýzově-bluesový nádech" a poutá svým zastřeným kytarovým riffem.

Text písně podle Rolling Stone osciluje mezi existenciálním vyčerpáním a spirituálními odkazy. V jedné části, kde zpívá o kráčení po hoře mečů bos, Dylan odkazuje na zenový kóan, tedy krátký iracionální příběh, který obsahuje nelogickou hádanku, jež osvobozuje mysl od zavedených konceptů. V jiné pak cituje Martina Luthera. Píseň končí slokou "Nemohu si vzpomenout, kdy jsem se narodil, a nepamatuji si, kdy jsem zemřel".

Nejprve Dylan v březnu zveřejnil 17minutovou skladbu Murder Most Foul a následně v dubnu I Contain Multitudes . Písně obsahují četné historické odkazy mimo jiné na amerického romantického básníka a prozaika Edgara Allana Poea, známou dětskou oběť holokaustu Anne Frankovou, kapelu The Rolling Stones či anglického básníka a malíře Williama Blakea.

Dylan, který v roce 2016 obdržel Nobelovu cenu za literaturu, se dlouho od označení prorok, ať už falešný, či nikoliv, distancoval. "Když si o vás někdo myslí, že jste někým, kým nejste, cítíte se jako podvodník," řekl v pořadu 60 Minutes v roce 2004. "Nikdy jsem nechtěl být prorok nebo zachránce. Elvis, možná. Umím si snadno představit, jak bych se jím stal. Ale prorok? To ne," řekl.

V hojně citované pasáži z pamětí z roku 2007 papež Benedikt XVI. napsal, že ho Dylanova účast na vatikánském setkání mladých nepotěšila. "Byl důvod být skeptický - byl jsem a v některých směrech stále jsem - skeptik ohledně toho, zda dát takovémuto typu ‘proroka’ prostor," uvedl.

Poněkud tajnůstkářskému hudebníkovi bude 24. května 79 let a je stále koncertně aktivní, i když jeho turné Never Ending Tour bylo kvůli pandemii covidu-19 přerušeno a vystoupení v Japonsku odložena. V červnu má ale turné pokračovat v USA, kde je do poloviny července plánováno 25 koncertů.