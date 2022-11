Bob Dylan se omluvil, že podpisy na svých dílech nechal psát strojem

Los Angeles (USA) - Americký zpěvák Bob Dylan se veřejně omluvil za to, že od roku 2019 nechal své knihy a tisky svých obrazů podepisovat strojem. Díla byla ovšem prodávána jako "vlastnoručně podepsaná". Dylan své rozhodnutí v prohlášení s omluvou svým fanouškům označil za "chybu v úsudku". Majitelé strojem podepsaných tisků mají nárok na vrácení peněz, napsal dnes web stanice BBC.

Kontroverzní praktika vyšla najevo poté, co lidé na sociálních sítích začali porovnávat podpisy limitované edice vydání Dylanovy nejnovější knihy The Philosophy of Modern Song (Filozofie moderní písně) nakladatelství Simon & Schuster. Výtisků v limitovaném vydání bylo 900 a jeden stál 600 dolarů (asi 13.900 korun).

Strojové podpisy na jednotlivých výtiscích nebyly všechny stejné, verzí Dylanova podpisu, které stroj střídal, bylo až 17.

Případ strojových podpisů se týká také dvou sbírek Dylanových maleb, které obě vyšly v letošním roce. Britský distributor Castle Fine Art, který Dylanovy tisky prodává, uvedl, že o strojových podpisech nevěděl.

Nyní 81letý Dylan uvedl, že každé dílo podepisoval vlastnoručně. V roce 2019 mu nicméně začaly zdravotní obtíže, které nazval závratěmi. V souvislosti s nimi se rozhodl používat k podepisování stroj. "Byl jsem ujištěn o tom, že je to v umělecké a literární sféře běžná praxe," napsal Dylan.