Bob Dylan překvapivě zveřejnil novou píseň, zpívá také o Kennedym

Los Angeles - Americký písničkář a držitel Nobelovy ceny za literaturu z roku 2016 Bob Dylan zveřejnil po mnoha letech překvapivě zcela novou píseň. Má název Murder Most Foul, trvá téměř 17 minut a zpívá v ní o událostech, osobnostech a atmosféře 60. let minulého století včetně vraždy prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.

"Zdravím své fanoušky a sledující s vděčností za všechnu vaši podporu a oddanost po celá léta. Toto je nevydaná píseň, kterou jsme nahráli před nějakým časem a která by vás mohla zajímat. Zůstaňte v bezpečí, dávejte na sebe pozor a ať vás provází bůh," napsal 78letý Dylan, se zjevným odkazem na koronavirovou krizi, k songu na twitteru a portálu YouTube.

Už delší dobu panovaly pochybnosti, zda jeden z největších písničkářů všech dob ještě dokáže vyprodukovat důstojné pozdní dílo. Nyní vzbudil naději, že ještě vydá kvalitní album. Zničehonic totiž překvapil písní, která se svou délkou vymyká i ostatní Dylanově tvorbě oplývající epičností, píší agentury.

V songu Murder Most Foul Dylan nejdřív zpívá o atentátu na populárního prezidenta Kennedyho před 57 lety. "Byl to černý den v Dallasu, v listopadu 1963. Den, který bude navždy spojen s hanbou," sděluje umělec svým typickým lakonickým stylem za decentního doprovodu piana a smyčců. "Dobrý den pro život a dobrý den na umírání," dodává Dylan.

V písni pak rafinovaně splétá obraz 60. let a zmiňuje tehdejší události, tituly písní a plejádu osobností od The Beatles přes Marilyn Monroeovou až po jazzmana Thelonia Monka. Dylanův hlas zní při těchto vzpomínkách něžně, bez afektu, který si občas Dylan neodpustí zvláště na koncertech.

Bob Dylan, mezi jehož nejslavnější hity patří Blowin' In The Wind a Like A Rolling Stone, vydal naposledy album s novými písněmi v roce 2012. Po této vysoce hodnocené kolekci s názvem Tempest (Bouře) následovalo několik nahrávek z převzatého materiálu. Fanoušky a kritiky však příliš nenadchly. Obávali se, že po obdržení Nobelovy ceny už jejich idol s ničím podstatným nepřijde.

Poněkud tajnůstkářskému hudebníkovi bude 24. května 79 let a je stále koncertně aktivní, i když jeho turné Never Ending Tour bylo kvůli koronavirové pandemii přerušeno a vystoupení v Japonsku odložena. V červnu má ale turné pokračovat v USA, kde je do poloviny července plánováno 25 koncertů.