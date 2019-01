Anterselva (Itálie) - Suverén biatlonové sezony Johannes Thingnes Bö vyhrál sprint na 10 km v Anterselvě a připsal si čtvrté vítězství ve Světovém poháru za sebou. Pětadvacetiletý Nor si ve třináctém individuálním závodu ročníku připsal už desáté vítězství. Nejlepší z českých reprezentantů byl na 13. místě Michal Krčmář.

Olympijský vítěz z vytrvalostního závodu Bö předvedl nejrychlejší běh a navzdory jedné chybě na střelnici vyhrál o 17,5 sekundy před krajanem Erlendem Bjöntegaardem. Třetí skončil s odstupem 20,2 sekundy Francouz Antonin Guigonnat, který v souboji o stupně vítězů porazil o 1,1 sekundy svého slavnějšího krajana Martina Fourcadea.

Bö se stal už v polovině sezony čtvrtým mužem, jemuž se podařilo v jednom ročníku SP zvítězit alespoň v 10 individuálních závodech. Před ním to dokázali jednou Francouz Raphaël Poirée a třikrát Nor Ole Einar Björndalen a Fourcade, jenž v sezoně 2016/17 vyhrál rekordních 14 závodů.

Stříbrný olympijský medailista ze sprintu Krčmář musel po střelbě vleže na jedno trestné kolo a do sobotní stíhačky odstartuje 51,2 sekundy po Böovi. Třiadvacátý byl s jednou chybou na střelnici Tomáš Krupčík a poprvé v sezoně bodoval. Ondřej Moravec sice zastřílel čistě, ale až 62. běžecký čas ho odsoudil ke 32. pozici. Adam Václavík po bezchybné ležce pokazil stojku a po čtyřech trestných kolech se s Anterselvou rozloučil 79. místem.

Před muži pojedou v sobotu stíhací závod na 10 km ženy, kde bude hájit první místo ze čtvrtečního sprintu česká biatlonistka Markéta Davidová. V neděli program v Jižním Tyrolsku zakončí závody s hromadným startem.

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö 23:53,9 (1 trest. okruh), 2. Bjöntegaard (oba Nor.) -17,5 (0), 3. Guigonnat -20,2 (1), 4. M. Fourcade (oba Fr.) -21,3 (0), 5. Eder (Rak.) -23,9 (1), 6. Desthieux -33,5 (2), 7. Fillon Maillet (oba Fr.) -33,7 (2), 8. Hofer (It.) -42,0 (1), 9. Peiffer (Něm.) -43,9 (2), 10. Windisch (It.) -45,5 (1), ...13. Krčmář -51,2 (1), 23. Krupčík -1:17,9 (1), 32. Moravec -1:30,9 (0), 79. Václavík (všichni ČR) -2:56,8 (4).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 722, 2. Loginov (Rus.) 491, 3. M. Fourcade 471, 4. Desthieux 438, 5. Eder 434, 6. T. Bö (Nor.) 408, ...14. Krčmář 253, 19. Moravec 235, 65. Krupčík 18.