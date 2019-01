Anterselva (Itálie) - Suverén Světového poháru biatlonistů Johannes Thingnes Bö z Norska navázal ve stíhacím závodu v Anterselvě na vítězství ze sprintu a má jedenáctou výhru v sezoně. Michal Krčmář dojel dvanáctý, ve stíhačce žen klesla vítězka sprintu Markéta Davidová na čtrnáctou pozici. Závod vyhrála domácí Italka Dorothea Wiererová.

Pětadvacetiletý Bö vyrážel po pátečním prvenství do stíhačky o 17,5 sekundy před nejbližším pronásledovatelem a navzdory třem chybám na střelnici náskok zvýšil až na konečných 34,8 sekundy. Za nejrychlejším běžcem na trati se seřadili čtyři Francouzi, z nichž nejhorší byl ten nejslavnější Martin Fourcade. Na stupně vítězů se dostali Antonin Guigonnat a Quentin Fillon Maillet, čtvrtý byl Simon Desthieux.

Olympijský vítěz z vytrvalostního závodu Bö si dnes připsal páté vítězství za sebou a jedenácté ve čtrnáctém individuálním závodu v sezoně. Útočí tak na historické maximum Fourcadea, jenž v sezoně 2016/17 vyhrál rekordních 14 závodů.

Stříbrný olympijský medailista ze sprintu Krčmář si ve stíhačce o jednu příčku polepšil oproti pátečnímu závodu. Závod zahájil čistou střelbou, na dalších třech položkách ale musel vždy na jedno trestné kolo. Dokonce o pět míst se posunul Tomáš Krupčík, jenž doběhl se čtyřmi okruhy navíc na životní osmnácté pozici a podle svazového webu si tím zajistil účast v nedělním závodu s hromadným startem. Zkušený Ondřej Moravec po 32. místě ve sprintu do stíhačky nenastoupil.

Davidová, která ve čtvrtek slavila premiérové vítězství v kariéře, se dnes o šanci na další dobrý výsledek připravila hned na první střelecké položce. Vleže minula tři terče a propadla se na 20. místo. Na dalších třech zastávkách na střelnici chybovala už jen jednou a propracovala se o šest příček výš.

Lucie Charvátová musela na čtyři trestné okruhy a obsadila ve stíhačce 37. místo, Veronika Vítková doběhla se stejnou střeleckou bilancí na 42. místě. Eva Puskarčíková netrefila pět terčů a skončila o dvě příčky za ní.

Vedoucí žena průběžného pořadí SP Wiererová vybojovala před domácím publikem druhý triumf v sezoně o šest sekund před Němkou Laurou Dahlmeierovou a 16,2 vteřiny před krajankou Lisou Vittozziovou.

Závody SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 31:33,7 (3 trest. okruhy), 2. Guigonnat -34,8 (1), 3. Fillon Maillet -40,6 (2), 4. Desthieux -40,6 (2), 5. M. Fourcade (všichni Fr.) -50,9 (3), 6. Peiffer (Něm.) -56,7 (2), 7. Loginov (Rus.) -57,5 (1), 8. Eder (Rak.) -1:29,9 (2), 9. Hofer (It.) -1:40,5 (3), 10. Birkeland (Nor.) -1:49,4 (3), ...12. Krčmář -1:55,4 (3), 18. Krupčík -2:27,8 (4), Moravec (všichni ČR) nenastoupil.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 782, 2. Loginov 527, 3. M. Fourcade 511, 4. Desthieux 481, 5. Eder 468, 6. T. Bö (Nor.) 434, ...14. Krčmář 282, 20. Moravec 235, 51. Krupčík 41.

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Wiererová (It.) 29:20,1 (2), 2. Dahlmeierová (Něm.) -6,0 (1), 3. Vittozziová (It.) -16,2 (2), 4. Röiselandová (Nor.) -33,9 (3), 5. Kuzminová (SR) -46,5 (4), 6. Hauserová (Rak.) -55,8 (2), 7. Mäkäräinenová (Fin.) -1:08,1 (4), 8. Krjuková (Běl.) -1:08,7 (2), 9. Häckiová (Švýc.) -1:09,3 (2), 10. Simonová (Fr.) -1:20,2 (3), ...14. Davidová -1:45,2 (4), 37. Charvátová -3:33,4 (4), 42. Vítková -4:10,3 (4), 44. Puskarčíková (všechny ČR) -4:26,6 (5).

Průběžné pořadí SP (po 14 z 26 závodů): 1. Wiererová 592, 2. Vittozziová 568, 3. Kuzminová 485, 4. Röiselandová 477, 5. P. Fialková (SR) 473, 6. Mäkäräinenová 405, ...29. Davidová 166, 41. Puskarčíková 101, 49. Vítková 69, 65. Charvátová 23, 81. Jislová (ČR) 10.