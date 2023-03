Bö ovládl i závěrečný sprint v Oslu a má rekordní 17. triumf, Krčmář byl desátý

Oslo - Norský biatlonista a jistý vítěz Světového poháru Johannes Thingnes Bö ovládl i závěrečný sprint sezony v Oslu a sedmnáctým individuálním triumfem vylepšil vlastní rekord ze sezony 2018/19. Devětadvacetiletý fenomén, jenž se vrátil po prodělaném koronaviru, porazil i navzdory jedné střelecké chybě o 23,9 sekundy Švéda Martina Ponsiluomu a o dalších pět vteřin třetího Němce Benedikta Dolla. Nejlepší český závodník Michal Krčmář skončil díky bezchybné střelbě desátý.

Bodovali také další dva Češi. Střelecky stoprocentní Tomáš Mikyska obsadil osmatřicáté místo, Adam Václavík dojel po jednom trestném kole hned za ním. Do stíhacího závodu se probojovali i třiapadesátý Jakub Štvrtecký a o příčku horší Jonáš Mareček.

Dvaatřicetiletý Krčmář zajel třetí nejlepší sprint v této sezoně, Lepší byl v Pokljuce a Annecy, kde obsadil páté, respektive šesté místo. Vedle bezchybné střelby si pomohl 17. běžeckým časem, na střelnici měl však až 92. čas.

"Dneska to bylo na střelnici hodně upracované. Kvůli únavě těla a hlavy jsem už nebyl schopný dělat ty věci rychle a hrozně mi to trvalo. Bylo to bez rytmu. Jsem ale rád, že jsem to vypracoval. Některé rány jsem odkládal, ale pokud to dopadne za nula, tak je to fajn," řekl Krčmář pro Českou televizi.

Na vítězného Böa ztratil rodák z Vrchlabí minutu a deset sekund, od nejlepší šestky jej dělilo bezmála patnáct vteřin. V konečném hodnocení sprintu si polepšil na deváté místo, v SP zůstává průběžně dvanáctý.

"Přišlo mi, že byl na trati jsem docela silný. Míjel jsem se s Laegreidem, kterého jsem vždy dojel. V posledním kole mi však trochu došlo a tam jsem od sebe čekal víc. Nebylo to špatné, ale umím lépe," doplnil Krčmář.

Již jistý vítěz disciplíny a celkového hodnocení seriálu Bö sice vynechal stejně jako jeho bratr Tarjei poslední závody v Östersundu kvůli koronaviru, před domácími fanoušky se ale vrátil ve velkém stylu. Znovu měl nejrychlejší běžecký čas a ovládl také sedmý sprint SP v této sezoně, navíc triumfoval i ve sprintu na MS. Druhému Ponsiluomovi a třetímu Dollovi nepomohla ani bezchybná střelba.

"To, že se mi podařilo vyhrát všech osm sprintů, je šílené. Je to sice moje oblíbená disciplína, ale stejně je to bláznivé," uvedl na webu Mezinárodní biatlonové unie Bö. "Byl to psychický boj, abych přidal ještě jeden úspěch. Chtěl jsem to zkusit, ale pak přišel covid a trochu mě vrátil o krok zpět. Naštěstí to tak dnes nevypadalo. Cítil jsem se dobře a jsem rád, že mohu být v závěrečných závodech zpět," dodal Bö.

Vedle čtrnácti triumfů ve Světovém poháru získal Bö také tři individuální zlaté medaile z mistrovství světa v Oberhofu. Čtyřnásobný vítěz SP může rekord v počtu individuálních výher v sezoně ještě vylepšit v sobotním stíhacím závodě a v nedělním závodě s hromadným startem.

Program závěrečného Světového poháru v Oslu pokračuje v pátek sprintem žen.

SP v biatlonu v Oslu: Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 25:13,0 (1 trest. okruh), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -23,9 (0), 3. Doll (Něm.) -28,9 (0), 4. Rastorgujevs (Lot.) -46,5 (1), 5. Laegreid (Nor.) -48,0 (0), 6. Kühn (Něm.) -55,9 (0), ...10. Krčmář -1:10,1 (0), 38. Mikyska -1:57,1 (0), 39. Václavík -2:01,5 (1), 53. Štvrtecký -2:30,2 (2), 54. Mareček (všichni ČR) -2:30,4 (0). Konečné pořadí sprintu (po 7 závodech): 1. J. T. Bö 630, 2. Laegreid 375, 3. Ponsiluoma 328, 4. Doll 285, 5. Christiansen 257, 6. T. Bö (oba Nor.) 250, ...9. Krčmář 202, 43. Štvrtecký 34, 55. Mikyska 20, 75. Mareček 8, 79. Václavík (všichni ČR) 7. Průběžné pořadí SP (po 19 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1409, 2. Laegreid 993, 3. Christiansen 866, 4. Doll 718, 5. Ponsiluoma 703, 6. Dale (Nor.) 630, ...12. Krčmář 524, 42. Štvrtecký 80, 55. Mikyska 50, 75. Mareček 17, 90. Václavík (všichni ČR) 7.