BMW i4 je nejprodávanějším produktem divize M

Časy se mění také v případě příznivců sportovních verzí klasických modelů značky BMW. Nejprodávanějším produktem, který připravila divize „M“ této automobilky se totiž poprvé nestalo ani BMW M3, ani M4 nebo nějaké z SUV, které na své karosérii také vozí označení tímto písmenem, nýbrž „čistý“ elektromobil. Konkrétně i4 M, což je sedan s výkonem 544 koňských sil.

I tento vůz tedy přispěl ke zvýšenému zájmu zákazníků o produkty BMW M. Prodalo se jich na celém světě přes 177 tisíc, což je v meziročním srovnání nárůst o 8,4 procenta.

Podíl elektrických „M“ bude navíc určitě narůstat. Také díky příchodu nových modelů. Například již letos se dostane na trh luxusní limuzína BMW i7 M70, která bude nejvýkonnější verzí tohoto vozu.

Navíc bude k mání obří SUV pojmenované XM. V tomto případě se ovšem jedná o plug-in hybrid, nikoli o klasický elektromobil.

V současnosti navíc BMW, podle řady zdrojů, pracuje na novém typu elektrického pohonu svých vozů. Využily by se při něm čtyři elektromotory, z nichž každý by měl na starost pohon pouze jednoho kola. Díky tomu by vůz mohl být schopen podobných manévrů, jako třeba tank s pásy.

Autonaelektřinu.cz