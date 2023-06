BMW dává opět šanci vodíkovému pohonu

Představitelé automobilky BMW během uvádění pilotní testovací flotily vozů iX5 Hydrogen do provozu ve Velké Británii potvrdili, že tato německá prémiová automobilka ve spolupráci s dodavateli připravuje nový typ vodíkových nádrží pro své elektromobily.

Zatímco nyní jsou totiž poměrně velké vodíkové nádrže umisťovány doprostřed vozu, v budoucnosti by mohlo být v interiéru nových typů automobilů umístěno více menších nádrží. Ovšem jejich objem by byl opět přibližně 6 kilogramů plynného vodíku jako v těch velkých tancích.

Díky tomu by se vodík mohl ve vozidlech „skladovat“ ve stejném prostoru, který je vyčleněn pro uložení vysokonapěťové trakční baterie klasického elektromobilu. Tato vozidla by pak sdílela i další komponenty pohonu s běžnými elektromobily.

Zároveň BMW předpokládá, že by toto řešení nebylo dražší než v případě vozů, které mají externě dobíjitelné baterie. Dokonce by mohlo přinést úsporu nákladů. Šéf vodíkového programu BMW Jürgen Guldner to zdůvodňuje tím, že takzvané FCEV (vozy s pohonem vodíkovými palivovými články) jsou v sériové výrobě potenciálně levnější a udržitelnější na výrobu než BEV, protože spotřebovávají o 90 procent méně materiálu potřebného na baterie. Navíc je na konci životního cyklu snazší takováto vozidla recyklovat.

Problém s nedostatkem vodíkových čerpacích stanic má zanedlouho nařídit nová legislativa Evropské unie. Čenské státy budou mít povinnost instalovat síť 700barových vodíkových čerpacích stanic vhodných pro osobní automobily v intervalech maximálně 200 km podél hlavních tras a v každém městě s více než 100 000 obyvateli.

První taková sériová vodíková auta hodlá BMW uvést na trh někdy kolem roku 2030.

Autonaelektřinu.cz