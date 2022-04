Blümel: Musím Davidovi Ciencialovi poděkovat, to byla nahrávka na zlatém podnosu

Linec - Zatímco ve Znojmě v prvním souboji s hokejisty Rakouska naskakoval útočník Matěj Blümel do hry spíše sporadicky z pozice třináctého útočníka, dnes v odvetě v Linci byl členem elitní formace. Zaskvěl se dvěma góly a svým výkonem zaujal natolik, že si vysloužil i pochvalu kouče Kariho Jalonena.

Teprve jednadvacetiletý hokejista extraligových Pardubic dnes ve Znojmě skóre otevřel a pak také i uzavřel. Měl tak zásadní podíl na vítězství 4:1. Zatímco v prvním případě pouze dovršil lahůdkovou nahrávku od Davida Ciencialy, při druhé brance šel mnohem trnitější cestou a brankáře Davida Madlenera překonal v oslabení.

"David mohl zakončovat, ale popravdě řečeno jsem tu nahrávku ještě čekal, protože jsem naučený z Ameriky si hodně řvát o puk, takže jsem si zařval i tady. A z Pardubic vím, že David je hračička a raději nahraje před prázdnou bránu, než aby sám vystřelil. Musím mu moc poděkovat, protože to byla fakt nahrávka na zlatém podnosu," ocenil Blümel.

Gól v oslabení už byl jiný příběh. A Blümel si počínal, jak je zvyklý z Pardubic. Drží se toho, že i v oslabení lze nebezpečně zaútočit, když to situace jen trochu dovolí.

"Na led jdete samozřejmě s tím, že ten gól nechcete dostat, ale na druhou stranu tam soupeř má čtyři útočníky a jediného obránce. Znám to z té druhé strany, když jsem na přesilovce, že když vám tam skáče puk a najednou to někdo vypíchne, můžete z toho jít i sami na bránu a dát gól. Když je šance, rád zaútočím," přitakal Blümel.

"Hráli vážně moc dobře," řekl ke hře elitní útočné formace, v níž Blümela a Ciencialu doplnil Petr Holík, trenér Jalonen. "Zejména Blümel se mi hodně líbil. Byl silný na puku, výborně bruslil a dělal správná rozhodnutí. Ten gól ve vlastním oslabení byl pak bonus," řekl finský kouč.

Mladý útočník svým výkonem potvrdil, že v reprezentaci, s níž si zahrál už i na loňském mistrovství světa, se cítí velmi dobře. "Fakt musím říct, že se mi celkově hraje v reprezentaci dobře. Vyhovuje mi ten bruslivý systém, každý víme, co hrát, za mě je to super," pochvaloval si.

Rakušané kladli v domácím prostředí větší odpor než ve středu ve Znojmě. "Myslím, že dnes to bylo trošku těžší než v prvním utkání. Dali jsme první gól a naklonili to na naší stranu, ale Rakušáci rychle srovnali a dlouho to pak bylo 1:1. Bylo to pro nás těžké. Ve druhé třetině měli spoustu šanci a mohli dát několik gólů, ale Aleš Stezka nás podržel, chytal skvěle. Pak na konci druhé třetiny jsme dali gól, další hned na začátku té třetí a myslím, že to rozhodlo. Třetí třetinu jsme se víc zatáhli a hráli více do obrany," ohlédl se za zápasem Blümel.

"A že jsme dali góly jen my? Prostě se to tak někdy sejde. V té první třetinu měli i další kluci spoustu velkých šancí, kdy zakončovali do prázdné branky, byla tam tyčka, Adam Klapka trefil krásnou 'mezinožkou' břevno... Někdy to tak je, že to vyjde jen jedné lajně. Já jsem hlavně rád, že to tam spadlo, je to dobré i pro sebevědomí, když si vytváříte šance. A bylo jedině plus, když nám to tam i spadlo," řekl Blümel.