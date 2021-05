Blümel bude čekat na šanci, ale i tak je pro něj MS velkým zážitkem

Riga - Benjamínek hokejové reprezentace Matěj Blümel si musí na jistotu své účasti na mistrovství světa v Rize počkat, přesto si užívá na první velké mezinárodní akci každou chvíli a sbírá zkušenosti. Dvacetiletý útočník na soupisce zatím chybí, stejně jako brankář Petr Kváča a obránce Andrej Šustr. Doufá ale, že se dočká a napodobí svého otce, který jako čárový rozhodčí pískal na sedmi světových šampionátech.

"Od doby, kdy jsem začal hrát hokej, jsem o něčem takovém snil. Je skvělé, že můžu být ve dvaceti letech tady s těmihle kluky, ať už z KHL, NHL nebo jiných soutěží. Užívám si to tady každý den," řekl Blümel v on-line rozhovoru s novináři.

Kouč Filip Pešán mu jeho pozici vysvětlil. "Mluvili jsme spolu. Říkal, že mám makat dál a uvidíme, jak to půjde v průběhu turnaje. Já s tím víceméně počítal. Jak jsem už říkal, přijeli sem i kluci z NHL, tým má svoje hvězdy a jsou tady daleko lepší kluci. Ale snažím se jim vyrovnat a místo si taky získat. Jsem strašně rád, že tady jsem a je mi víceméně jedno, jaká ta moje pozice je. Uvidíme, jak to půjde dál," uvedl Blümel.

Při tréninku sice není v útočních trojkách, ale zatím ho to nelimitovalo. "Normálně jsem v tréninku, děláme hodně věcí pro dva útočníky. A když se pak už hraje, tak se tam buď s někým střídám, nebo když má někdo problém s nožem, zaskočím tam. Kluci jsou skvělí a vždycky mě tam pustí. Jsou rádi, když je tam někdy můžu vystřídat," prohlásil Blümel.

Fungování v "bublině" jen z hotelu do haly a zpět mu nevadí. "Já myslím, že jsme na to byli připravení a teď je to už lepší, že už nemusíme být jenom na pokojích, ale můžeme se vídat mezi sebou. Dokonce nám dovezli playstation, máme tady pingpongový stůl. Já mám raději ty fyzické aktivity. S těmi, co nehrají, už jsme před chvílí hráli. Zpestřili jsme si to. Zábavu si tady najdeme a věřím, že si to užijeme i tak," řekl Blümel.

Spoluhráče bude zatím podporovat při zápasech z hlediště. "Před začátkem zápasu se sejdeme a půjdeme se do haly podívat a podpořit kluky, doufám, že vyhrají. Beru to tak, že se jdu prostě podívat na zápas na mistrovství světa a budu fandit klukům. Tím, že jsem v tom týmu, tak je to skvělý pocit a já se na to těším," prohlásil.

Před šampionátem dostal také rady od táty. "Spíš mi říkal, ať si to užiju. Je jedno, jakou budu mít roli. Já jsem mu říkal, že snad v rodině nebude sedm účastí, ale osm. Tak uvidíme," uvedl Blümel, jenž z domova dobře ví, že s rozhodčími na ledě se nediskutuje. "Tohle už přišlo někdy v dorostu, když jsem se tam jednou na rozhodčího hnal, on byl tenkrát na tribuně a pak mi to docela vyčetl," smál se Blümel.

Přiznal, že doma by jeho nominaci na šampionát ještě během sezony nikdo nečekal. "Já tomu sám nevěřil. Dostal jsem se na první turnaj kolem Vánoc, pak vlastně byl druhý, to jsem byl moc rád. Jak začínaly kempy, bavili jsme se s klukama, že šance je jednoprocentní, že bych se tam dostal. Čím víc jsem přežíval, zůstával, tím víc jsem tomu začal pomalu věřit a v koutku duše jsem doufal, že by to mohlo vyjít. A jsem fakt moc rád, že tady jsem," podotkl.

Snaží se z toho načerpat co nejvíce zkušeností, které mu pomohou v další kariéře. "Je to skvělé. Tady jsou hráči, co mají spoustu zápasů v NHL. Snažím se od nich odkoukat, jak se rozcvičují, co dělají na ledě, po trénincích. Když nehraju, můžu si od nich něco odkoukat a můžu se zase něco nového naučit, co mě může posunout," dodal Blümel.