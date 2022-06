Blues Alive zveřejnil kompletní program, přijede i zpěvák Sugaray Rayford

Šumperk - Soulbluesový zpěvák Sugaray Rayford, kytaristka a skladatelka Carolyn Wonderlandová nebo hráč na Hammondovy varhany Delvon Lamarr se svým triem se stanou ozdobou letošního ročníku mezinárodní přehlídky Blues Alive, který se uskuteční v listopadu v Šumperku. Vyplývá to z kompletního programu, který dnes zveřejnili pořadatelé festivalu. Festival také speciálním blokem za účasti amerických hvězd připomene letošní desáté výročí úmrtí zpěvačky Etty Jamesové.

Hvězdou festivalu je podle pořadatelů texaský rodák a současná špička soulbluesového zpěvu Sugaray Rayford, držitel tří prestižních cen Blues Music Awards a nominace na Grammy. Do Šumperka přijede se skladbami z alba In Too Deep, které vyšlo letos v březnu. "Vysoce respektovaný umělec byl členem známé skupiny The Mannish Boys a spolupracoval s řadou slavných kolegů, například Kimem Wilsonem, Kidem Andersenem nebo Sugar Rayem Norciou," uvedl dramaturg festivalu Ondřej Bezr.

Dalším velkým jménem letošního ročníku bude Delvon Lamarr Organ Trio pod vedením skladatele a hráče na Hammondovy varhany, jenž dává kapele jméno. Kromě kytaristky a zpěvačky Carolyn Wonderlandové, kterou mnozí hudební fanoušci znají z kapely britské bluesové legendy Johna Mayalla, se pořadatelé těší také na šestadvacetiletého Jontaviouse Willise, hvězdu akustické countrybluesové školy.

Fanoušci blues se v listopadu mohu těšit také na hudebníky, jejichž jména pořadatelé zveřejnili již dříve - americkou kytaristku srbského původu Anu Popovićovou, která je vítězkou návštěvnické ankety o nejoblíbenějšího účinkujícího za první čtvrtstoletí konání šumperského festivalu, a newyorskou kytarovou hvězdu Popa Chubbyho. "V dalších měsících na soupisce přibyli například mladičká texaská kytaristka Ally Venable, fenomenální americký harmonikář a zpěvák Dustin Arbuckle s kapelou The Damnations, švédští bluesrockeři Black River Delta nebo stále známější francouzské trio Muddy Gurdy experimentující se zvukem středověké niněry v kontextu mississippsky temného bluesového soundu," dodali pořadatelé.

Kromě speciálního programu k poctě zpěvačky Etty Jamesové nazvaného Etta James Celebration chystá festival také koncert věnovaný oslavám osmdesátin skladatele a textaře Jana Spáleného. Oslavenec ve velkém sále Domu kultury zahraje se svojí domovskou kapelou ASPM, ještě předtím ale během programu Pocta Janu Spálenému zazpívají jeho písničky ve vlastních úpravách i další mnozí hudebníci.

Letošní 26. ročník Blues Alive se odehraje v šumperském Domě kultury a několika dalších scénách, a to ve dnech 17. až 19. listopadu.