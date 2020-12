Blue Style: Většina lidí uplatňuje na zájezdy first minute poukazy

Praha - Na nákup letní dovolené z nabídky first minute využilo 67 procent lidí poukaz za zrušený zájezd, třetinu zákazníků tvoří noví klienti. Nejvíce lidí se chystá vyrazit do Egypta, a to 48 procent, na druhém místě je Tunisko, kam chce letět pětina lidí. Na virtuální tiskové konferenci to řekla obchodní ředitelka CK Blue Style Lenka Pátek. Ceny pobytů na léto jsou srovnatelné s uplynulou sezonou, v některých případech jsou i nižší, dodala.

Většina klientů, konkrétně 63 procent, podle Pátek k zakoupení letních zájezdů využila poukaz TravelSafe+, který Ck Blue Style za zrušené zájezdy kvůli pandemii vydávala. Oproti tomu poukaz podle nové legislativy lex voucher uplatnila na letní pobyt zatím čtyři procenta zákazníků. U tohoto typu poukazu, pokud nebude využit do 31. srpna, mají lidé nárok na vrácení peněz. Poukaz TravelSafe za nerealizovaný pobyt si vybralo téměř 80 procent ze 130.000 klientů.

Předprodej zájezdů na léto spustil Blue Style 26. října. Letos poprvé CK nepřipravila tištěný katalog, ale je dostupný pouze on-line. V nabídce je podle Pátek zhruba 550 hotelů a výběr se postupně rozšiřuje napříč destinacemi, což je výhoda elektronického katalogu. "Snažili jsme se rozšiřovat nabídku v těch destinacích, o které je největší zájem. To je zejména Řecko, Bulharsko, Tunisko a Egypt. Neotvíráme žádné nové speciality a novinky," řekla.

Průměrná cena zájezdu na léto v předprodeji v uplynulé sezoně byla podle Pátek 18.564 korun za osobu, nyní činí 18.012 korun. Znamená to, že klesla, případně lidé podle Pátek nyní vybírají levnější pobyty.

Podle provozního ředitele Blues Style Ondřeje Rušikvase se nyní prodeje ve first minute pohybují kolem 50 procent reality minulého roku, poptávka podle něj stoupá. Na přesná srovnání je podle něj třeba ještě čas, nutno je brát v potaz, že nabídku uvedli o měsíc později. Na podporu prodejů Blue Style připravila slevu na Black Friday, což přineslo meziročně o 30 procent vyšší obrat, dodal Rušikvas.

Kvůli pandemii Blues Style letos skončila na 20 procentech obratu ve srovnání s loňskem. Evidovala tak 850 milionů korun obratu za cesty uskutečněné do konce října.