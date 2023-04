Bloomberg: Zadržení amerického novináře Gershkoviche osobně schválil Putin

Ilustrační foto - Reportér deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich je eskortován od soudu v Moskvě 30. března 2023.

Ilustrační foto - Reportér deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich je eskortován od soudu v Moskvě 30. března 2023. ČTK/AP/Alexander Zemlianichenko

Washington - Zadržení amerického novináře Evana Gershkoviche osobně schválil ruský prezident Vladimir Putin, tvrdí agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje. Jedenatřicetiletý novinář listu Wall Street Journal (WSJ) čelí obvinění ze špionáže, za což mu hrozí až 20 let odnětí svobody. Je to první takový případ v rusko-amerických vztazích za téměř 40 let.

"To, že ruský prezident s tímto krokem souhlasil, odráží rostoucí vliv kremelských zastánců tvrdé linie, kteří prosazují prohloubení konfrontace s Washingtonem," uvedla agentura. S iniciativou podle Bloombergu přišli "jestřábi" z řad nejvyšších činitelů ruských bezpečnostních složek.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se nechal slyšet, že zadržení novináře nebylo Putinovým rozhodnutím, ale šlo o "naprostou výsadu" tajných služeb, které dělaly svou práci. Jak podotýká Bloomberg, tyto služby se zodpovídají přímo ruskému prezidentovi.

Americké ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že "Gershkovich je Ruskem zadržován neoprávněně". Oficiální označení navýší politický profil případu a umožní americké vládě vyčlenit další zdroje na zajištění Gershkovichova propuštění.

Gershkovichovo zadržení na konci března oznámila ruská tajná služba FSB. Ta uvedla, že Američana zadržela v Jekatěrinburgu na Urale při pokusu získat tajné informace, a zahájila proti němu trestní stíhání. Novinář i WSJ obvinění ze špionáže odmítli jako zcela nepodložená.