Londýn - Jak dostanete miliony barelů špinavé ruské ropy z ropovodu? Východoevropské státy pracují na nebývalé logistické operaci, která to má dokázat, píše agentura Bloomberg.

Ruská ropa proudící do Evropy byla v druhé polovině dubna znečištěna vysokou hladinou organických chloridů. Podle analytika firmy Energy Aspects Christophera Hainese mohlo být znečištěno asi 30 milionů barelů ropy, dost na to, aby se vešla do 15 supertankerů.

Rozsáhlé řešení bude zahrnovat pomalé přidávání znečištěné ropy do dodávek čisté suroviny, aby se rozředila kontaminace, a tisíce železničních vozů, které budou přesouvat ropu na jiná místa v Rusku. Kromě uvolnění strategických rezerv ropy pak také bude pravděpodobně nutné dopravit ropu z jiných částí světa, aby bylo možné udržet rafinerie v činnosti.

"To je obrovský logistický problém," řekl agentuře Bloomberg Haines. "Je to jeden z největších ropovodů, který vede do Evropy. Může tam být mezi 20 a 50 miliony barelů této ropy, odhadujeme to na asi 30 milionů."

Odhaduje se, že část kontaminované ropy může obsahovat až několik stovek částic na jeden milion (ppm) organického chloridu, který je korozní a může poškodit jak potrubí ropovodu, tak rafinerie. Transněfť, který provozuje ropovod Družba, má limit deset ppm a normální úroveň se pohybuje mezi jednou až třemi ppm, uvedl Haines.

Jedna větev ropovodu má být uvolněna přesunem zhruba 400.000 tun znečištěné ropy do skladů v Maďarsku, na Slovensku a na Ukrajině, aby bylo možné obnovit tok ropy. Podle ukrajinského provozovatele ropovodu by to mohlo znamenat, že čistá ropa dorazí do Evropy do 18. května.

Současně ruská železniční společnost pomáhá odvést část ropy z Běloruska vlakem. Nicméně podle analytičky Facts Global Energy Dory Polgarové železnice nemá dostatek vozů, které by byly schopné odvézt dostatek ropy z ropovodu. Bude tak zřejmě nutné obrátit tok v ropovodu, aby se část toku vyčistila.

"Kapacita železnice je omezená," uvedla Polgarová. "Mluvíme o celé Družbě a ropovodu, který vede do Usť-Luga, a oni na železnici nemají odpovídající kapacitu, ani nejsou blízko."

Vlády jednotlivých zemí, které jsou odběrateli ruské ropy, také uvolňují strategické rezervy, aby jejich rafinerie měly náhradu za kontaminovanou ropu. I přes uvolnění těchto zásob však budou rafinerie nucené získat ropu také z jiných zdrojů, zvlášť po moři. Vzhledem k tomu, že některé státy se domnívají, že vyčištění může trvat měsíce, může být v ohrožení jak ruský vývoz, tak činnost evropských rafinerií, varuje konzultační firma JBC Energy.

"Musíte kontaminovanou ropu buď dostat do skladu, aby odkapávala do vaší rafinerie, nebo, pokud nemáte skladovací prostory, ji odvézt," dodal analytik Wood Mackenzie Jonathan Leitch. "Pak se musíte ptát: můžete dostat dostatek ropy do rafinérie, abyste ji udrželi v chodu? Je to trochu logistický problém pro rafinerie, ale pracují na tom, aby to vyřešily."