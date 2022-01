Bloomberg: Velké automobilky zvažují, jak zastavit Muska a jeho Teslu

Los Angeles (USA) - Velké světové automobilky zvažují, jak zastavit amerického podnikatele Elona Muska a jeho Teslu, která ovládla výrobu elektromobilů. Ve hře je budoucnost odvětví a žádný z tradičních výrobců aut se nehodlá smířit s tím, že ho Musk odsune na vedlejší kolej. Německý Volkswagen a japonská Toyota proto chystají investice až za 170 miliard dolarů (3,7 bilionu Kč), aby nezůstaly pozadu. Volkswagen přitom spoléhá i na výrobu v České republice.

"Ten impozantní boj o to, kdo má pod kontrolou budoucnost výroby aut, teď bude mnohem zajímavější," očekává agentura Bloomberg.

Tesla, která je průkopníkem výroby elektromobilů a která v tomto odvětví udává tempo, ovládla už první etapu éry nového pohonu aut. Přilákala tak i pozornost investorů, a to svou vizí příští generace aut a tím, že se prosadila na novém trhu plně elektrických vozidel. Na opačném konci jsou titáni automobilového odvětví - Volkswagen a Toyota, dvě největší automobilky na světě. Každá loni prodala deset nebo 11 aut proti jednomu, které prodal Musk. Volkswagen i Toyota si dobře uvědomují, že éra vozidel na baterii je tady, a proto vymýšlejí strategii, jak zůstat ve hře.

V prosinci tito dva mistři masové výroby aut během pěti dnů nastínili plány, jak v příštích letech postupně investují 170 miliard USD, aby si udrželi pozice v odvětví, kterému kralovali desítky let. Jejich šéfové si uvědomují, že přechod od spalovacích motorů nebude postupný a řádně připravený. Právě naopak - mohl by být i dost nehezký. Něco jako když americká společnost Apple vtrhla na trh mobilní komunikace a rozdrtila finskou Nokii, která do té doby trhu mobilní komunikace s přehledem vládla.

Po roce mimořádně silného růstu, po kterém se Tesla stala zdaleka nejhodnotnější automobilkou všech dob, je otázkou za bilion dolarů to, zda Muskův náskok ve výrobě automobilů příští generace je tak nepřekonatelný, jak naznačuje tržní hodnota jeho firmy.

"Když se dvě největší automobilky na světě rozhodnou, že se teď vrhnou na výrobu elektromobilů, tak už tady není žádný prostor pro spekulace - hlavní proud bude zkrátka elektrický," poznamenal Andy Palmer, který v minulosti řídil britskou automobilku Aston Martin a který byl i ve vedení japonské automobilky Nissan. Palmerovi se někdy přezdívá duchovní otec elektromobility, protože v Nissanu stál u zrodu bateriového auta Leaf. "Očekávám, že přechod k elektrickým autům bude rychlejší, než si kdokoliv dokáže představit."

Způsoby, jakými se Volkswagen a Toyota rozhodly bránit své pozice, se nemohou lišit víc, než by člověk od hrdých titánů automobilového odvětví z Německa a Japonska očekával. Zatímco jeden se dal do pohybu a má Teslu přímo před sebou, ten druhý mohutně investuje do elektromobility, mezitím zvažuje strategii a čeká na příležitost, až první fáze revoluce v automobilovém sektoru ukáže, jak si kdo stojí.

To monstrum, které se zuřivě snaží si to s Muskem rozdat, je Volkswagen. Firma, která je tady více než 84 let a která se postupně rozrostla tak, že už má ve své stáji tucet automobilových značek, vyrábí zhruba ve 120 závodech po celém světě a zaměstnává více lidí, než kolik jich žije v Detroitu - centru amerického automobilového průmyslu. Skupina Volkswagen za rok inkasovala zhruba 280 miliard dolarů (6,1 bilionu Kč) z prodeje aut nejrůznějších modelů.

Za každý rok, co je Herbert Diess v čele Volkswagenu, oznámila tato automobilka bezkonkurenční rozpočet na elektromobilitu. Loni 9. prosince Diess představil svůj zatím největší plán - vynaložit v příštích pěti letech 89 miliard eur na elektromobily a vývoj příslušného softwaru. Právě Muska Diess často používá jako měřítko, a to do té míry, že sám přiznal, že některé kolegy ve vedení Volkswagenu už tím otravuje. V říjnu překvapivě vítal Muska jako hosta na konferenci, které se zúčastnilo na 200 vrcholových manažerů Volkswagenu.

"Naše transformace bude rychlá," řekl Diess už loni v březnu na podobné akci, jaké pořádá Tesla. "A bude větší, než co toto odvětví zažilo za posledních 100 let," dodal.

Loni od ledna do října Volkswagen dodal na trh asi 322.000 plně elektrických aut, což je o něco více než polovina z plánovaných 600.000. Analytici společnosti Sanford C. Bernstein & Co předpokládali, že Volkswagen jich za celý rok prodá asi 450.000. "Neznamená to konec světa, ale není to ani žádný důvod k oslavě," upozorňují.

Zdá se ale, že Diesse to nijak neznervózňuje. Architektura, kterou sdílejí vozy ID.3 a ID.4, podpoří do konce letošního roku celkem 27 různých elektromobilů. Volkswagen je bude vyrábět nejprve v pěti závodech - v Německu, Číně a v České republice - a později celkem v osmi. Výrobu zahájí ve dvou dalších závodech v Německu a v jednom ze svých závodů ve Spojených státech, a sice v Chattanooze v Tennessee.