Bloomberg: Tweet o smrti Alžběty II. ukazuje změnu v komunikaci královské rodiny

Londýn - Skutečnost, že britská královská rodina si pro oznámení o smrti královny Alžběty II. jako první kanál zvolila twitter, dokládá, jak hluboce se změnil její přístup ke komunikaci, napsala agentura Bloomberg. Tento posun byl podle ní viditelný zejména v posledních letech, kdy se z Windsorů, známých svojí okázalostí a dodržováním tradičních postupů, stali šikovní uživatelé sociálních sítí.

Nový král Charles III. a jeho manželka Camilla kromě twitteru pravidelně používají facebook.

Bloomberg uvádí, že ve čtvrtek v 17:30 SELČ dostala informaci o královnině smrti britská premiérka Liz Trussová, v 19:30 SELČ pak s touto skutečností královská rodina prostřednictvím svého účtu na twitteru @RoyalFamily seznámila světovou veřejnost. Oznámila, že "královna pokojně zemřela na zámku Balmoral". O minutu později pak na této sociální sítí zveřejnila prohlášení Buckinghamského paláce britská agentura Press Association, o další minutu později totéž na twitteru udělala veřejnoprávní stanice BBC. Ve 20:04 SELČ pak Buckinghamský palác na této sociální síti vydal prohlášení krále Charlese ke smrti své matky.

Tweet královské rodiny doplnil celou řadu zvyklostí provázejících úmrtí panovníka. Pro případ skonu Alžběty II. existovaly přísně střežené plány už desítky let. List The Guardian v roce 2017 napsal, že o smrti královny Buckinghamský palác nejdříve informuje britského premiéra nebo premiérku prostřednictvím hesla "London Bridge is down", poté má oznámení zároveň dostat Press Associaton a světová média.

Bloomberg píše, že tweet z účtu královské rodiny, který přeposlalo skoro 960.000 uživatelů a 2,3 milionu ho označilo statusem "like", byl prvním krokem v desetidenním období smutku, na jehož konci bude královnin pohřeb ve Westminsterském opatství.