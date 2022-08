Bloomberg: Rusko nabízí asijským zemím ropu se slevou až 30 procent

Moskva/Washington - Rusko oslovilo několik asijských zemí s nabídkou dlouhodobých kontraktů na ropu se slevou až 30 procent. S odvoláním na západního představitele, který si nepřál být jmenován, to dnes uvedla agentura Bloomberg. Nabídka slev může být známkou toho, že se Rusko snaží odvrátit snahu skupiny vyspělých zemí G7 o prosazení plánu, který by umožnil třetím stranám snadněji nakupovat ruskou ropu, ale za nízkou cenu stanovenou západními zeměmi. Server Politico napsal, že Írán může pomoci Rusku obejít sankce a obchodovat s ropou.

Postup Ruska ale také může být snahou zajistit si náhradní odběratele pro ropu, kterou v současnosti prodává do Evropy.

Šesté kolo sankcí, které Evropská unie zavedla vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu, zahrnuje zákaz ruské ropy. Zahrnuje ale i zákaz pro třetí země, aby využívaly při nákupu ruské ropy firmy z EU pro pojištění a finanční služby. Tento zákaz vstoupí v platnost 5. prosince. Američtí úředníci se ale obávají, že současný rámec by citelně zvýšil ceny ropy a přinesl Rusku výrazné zisky.

Některé evropské země podpořily myšlenku výjimky ze zákazu pojištění pro ropu, pokud by se prodávala za cenu pod mezinárodně stanoveným stropem. Jiné země ale uvedly, že takový systém by fungoval pouze v případě, že by s účastí v tomto programu souhlasili významní asijští odběratelé ruské ropy, zejména Indie.

Německý kancléř Olaf Scholz uvedl, že země G7 o návrhu vážně diskutují. Podle něj ale jde o složitou záležitost, která by vyžadovala podporu dalších zemí, pokud by měla být funkční.

Zatím není jasné, jak se k plánu postaví většina asijských zemí. Několik zemí už mu veřejně vyjádřilo podporu. Podle zdrojů se však Indie zdráhá připojit k systému cenových stropů, protože její průmyslové společnosti mají obavy, že by mohly přijít o možnost nakupovat zlevněnou ruskou ropu.

Představitelé G7 se snaží vypracovat podrobnost o tom, jak by měl být cenový strop stanoven. Zastánci plánu tvrdí, že i v případě, že se velké země k ujednání oficiálně nepřipojí, mohlo by to pomoci snížit příjmy Ruska z prodeje ropy, protože i tyto země by získaly další páku na Moskvu při vyjednávání výhodnějších ropných kontraktů. Důležité bude ale i to, na jaké úrovni bude cenový strop stanoven.

V případě přijetí plánu cenového stropu by EU musela změnit svůj sankční balík, který byl přijat po dlouhé a obtížné debatě. Maďarsko, které zdržovalo dohodu o sankcích na ruský energetický sektor, dalo najevo, že bude proti jakémukoliv omezení cen ropy.

Politico: Írán může pomoci Rusku obejít sankce a obchodovat s ropou

Bude-li obnovena mezinárodní dohoda o íránském jaderném programu, umožní to Rusku obejít sankce a dostat na trh svou ropu prostřednictvím Íránu. S odvoláním na západní diplomaty to napsal server Politico.

Podle těchto zdrojů připravují Írán a Rusko výměnný mechanismus. Rozhodující bude, zda se podaří dospět ke shodě, která obnoví dohodu známou jako JCPOA z roku 2015. Rušila protiíránské sankce a ukládala Íránu omezit jaderný program. Po odstoupení Spojených států od dohody v roce 2018 Washington americké sankce proti Íránu obnovil a proti Rusku byly rozsáhlé sankce ze strany USA, Evropské unie i dalších zemí zavedeny v letošním roce kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Sankce mimo jiné zakazují ropné obchodování s Teheránem i Moskvou.

Evropská unie jako garant rozhovorů o obnově JCPOA předala účastníkům jednání konečný text dohody. Írán požaduje určité změny, USA se k němu zatím nevyjádřily.

Výměnný mechanismus připravovaný Teheránem a Moskvou počítá podle zdrojů Politico s tím, že by Írán kupoval ruskou ropu k vlastnímu využití a svou vyvážel jménem Ruska, čímž by Rusku poskytl úlevu od sankcí. "Írán je pro tento účel dobrý partner. Rusko má problémy a Írán kapacitu," sdělil jeden z diplomatů.

Politico také píše, že si Írán s Ruskem nedávno vyměnily delegace finančníků a obchodníků, kteří na plánu pracují. Západ by zřejmě nemohl Írán za tuto výpomoc Rusku potrestat, protože by nechtěl ohrozit čerstvě uzavřenou dohodu o jaderném programu.