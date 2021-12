Bloomberg: Rusko dál posiluje svoji vojenskou přítomnost u ukrajinských hranic

New York - Rusko pokračuje v posilování své vojenské přítomnosti u hranic s Ukrajinou, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na satelitní snímky bezpečnostní společnosti Janes. Moskva tak udržuje tlak, zatímco se připravuje na bezpečnostní jednání s USA začátkem příštího roku, napsala agentura.

Hromadění ruských vojsk a techniky u ukrajinských hranic znepokojuje Kyjev i Západ, které ho vnímají jako možnou předzvěst ruského vpádu na Ukrajinu. Moskva tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost kvůli možnému rozšiřování Severoatlantické aliance směrem na východ a že pouze přesouvá vojáky na svém vlastním území. Kyjev udává, že u hranic s Ukrajinou se shromáždilo 122.000 ruských vojáků.

Podle satelitních snímků přesunulo Rusko od listopadu k hranicím tanky, dělostřeleckou techniku i systémy protivzdušné obrany. Fotografie sice zachycují jen omezený počet vojáků, Rusko by je ale mohlo v případě potřeby k hranicím rychle přesunout vlaky či letadly, uvedla firma Janes.

Podle mapy, která byla vytvořena na základě satelitních snímků, Rusko hromadilo síly u ukrajinských hranic ve dvou fázích, a to od března do dubna a od října do prosince. Hlavní body, kde se síly soustřeďují, se nacházejí na anektovaném poloostrově Krym, tedy u jižních hranic s Ukrajinou, i podél severní části rusko-ukrajinských hranic.