Bloomberg: Jsou baterie obchodní válkou, kterou už Čína vyhrála?

New York - Příští léto by z výrobní linky v továrně na lithium-iontové baterie v americkém Endicottu měly začít sjíždět tisíce dobíjecích bateriových článků. Závod, který provozuje konsorcium malých firem nazvané Imperium3 New York LLC, bude příští rok jediným novým výrobním závodem tohoto typu v USA a bude dodávat baterie zákazníkům v obranném či dopravním průmyslu i v dalších odvětvích. S počáteční roční kapacitou produkce článků odpovídající jedné gigawatthodině, což v průměru stačí zhruba pro 19.000 elektrických aut, je kapacita závodu v Endicottu zlomkem toho, co budou vyrábět konkurenti ve světě.

Podle odhadu BloombergNEF bude zvýšení kapacity výroby v Číně 40krát vyšší, zatímco v Evropě 19krát vyšší. To ukazuje, že Spojené státy v závodě o výrobu baterií zaostávají.

Hodnota globálního trhu s bateriemi pro elektromobily, spotřební elektroniku a skladování energie z obnovitelných zdrojů by do roku 2030 měla podle odhadu BloombergNEF stoupnout na 116 miliard USD (2,6 bilionu Kč) z nynějších 28 miliard USD. A zdá se, že Spojeným státům se podaří z této částky zajistit si jen malý díl.

"Jsem ohromen," poznamenal výkonný ředitel společnosti Magnis Energy Technologies Frank Poullas. "V Evropě a v Asii je tolik aktivity a v USA téměř nic," dodal. Jeho firma je jedním z majitelů továrny v Endicottu.

Americké a německé automobilky dominovaly 20. století, byly průkopníky a neustále zdokonalovaly spalovací motory. Japonsko a Čína, které se industrializovaly později, se snažily je dohnat. V současnosti však Asie, v čele s Čínou a Jižní Koreou, vede ve vývoji levné a výkonné technologie pro éru elektrických aut.

Americkému průmyslu ublíží, když rostoucí poptávku po bateriích budou uspokojovat jen zahraniční firmy, varují odborníci. Ztráty pracovních míst v automobilovém průmyslu, který se už teď zmenšuje, pak budou ještě vyšší, pokud se výroba baterií soustředí do zahraničí.

To, že trhu bude dominovat Čína, tedy země, která je schopna využívat vývoz jako politický nástroj, může mít dopady i na bezpečnost pro USA a další z dodavatelského řetězce. Do roku 2025 budou mít továrny na baterie v Číně maximální výrobní kapacitu zhruba 1,1 terawatthodin za rok, což je téměř dvojnásobek kapacity zbytku světa.

Výrobci aut chtějí mít své dodavatele blízko, aby tak předešli případnému přerušení dodávek. To je i důvod, proč několik výrobců baterií zahajuje výrobu v zahraničí, včetně čínské firmy Contemporary Amperex Technology (CATL), která staví první zahraniční továrnu v Německu. Šéf CATL Ceng Jü-čchün uvádí, že firma zvažuje i možnost expanze do USA, ale problémem je zdejší méně rozvinutá síť dodavatelů. To ale nezastavilo jihokorejské konkurenty - LG Chem zvyšuje kapacitu v Ohiu, zatímco SK Innovation, která staví továrnu i v Maďarsku, chce zahájit výrobu v USA na začátku roku 2022.

Čína má ale pod kontrolou dodávky pro téměř všechny součásti baterií. Podle poradenské firmy Benchmark Mineral Intelligence má téměř 80procentní podíl na chemické rafinaci, při které se přeměňuje lithium, kobalt a další suroviny na složky nutné pro výrobu baterií.

Vznikají už také aliance, které mají Čínu zbrzdit. Automobilky jako General Motors a PSA Group vstoupily do společných podniků na výrobu baterií s firmami z Jižní Koreje a z Evropy. Nicméně Volkswagen, Daimler a další značky investují přímo do čínských výrobců, aby si zajistily dodávky v budoucnosti.

Opatrnost v USA je pochopitelná. Elektromobily jsou přijímány pomaleji a pandemie zhoršila prodej aut po celém světě. Prodej baterií se má poprvé za 30 let snížit. Po celém světě se snaží podpořit zájem o elektrická auta stimulačními programy, americká vláda ale nic takového neplánuje. Kandidát Demokratické strany na prezidenta USA Joe Biden ale naznačil, že pokud bude zvolen, mohl by sektor podpořit.

Někteří jsou ale optimisté a věří, že Spojené státy vše doženou. "Jen to potrvá déle a bude to trochu pomalejší," říká partner společnosti Azimuth Capital Management David Deak, jehož firma se zaměřuje na investice do nízkouhlíkové energie.