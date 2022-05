Bloomberg: EU chce uvalit sankce na údajnou přítelkyni Putina

Brusel - Evropská unie navrhla v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu uvalit sankce na někdejší ruskou gymnastku Alinu Kabajevovou, která je podle médií přítelkyní prezidenta Vladimira Putina a stojí v čele velké mediální skupiny NMG. Uvedla to dnes agentura Bloomberg s odkazem na dokument, do kterého měla možnost nahlédnout.

Mediální skupině NMG patří několik ruských televizí, rozhlasová stanice či deník Izvestija. Podle sedmadvacítky je NMG proto zodpovědná za šíření vládní propagandy a podporu akcí, které podkopávají nezávislost a územní celistvost Ukrajiny.

Olympijská vítězka z Atén a bývalá poslankyně za vládnoucí stranu Jednotné Rusko bývá médii považovaná za Putinovu přítelkyni. Kreml opakovaně popřel zprávy, že Putin má s Kabajevovou milostný vztah nebo děti. Osobní život šéfa Kremlu je pro ruská média tabu. Bulvární plátek, který kdysi vypustil neověřenou zprávu o jeho údajném vztahu s Kabajevovou, brzy zkrachoval.

Návrh ještě musí schválit členské státy a je možné, že se předtím změní. Očekává se, že velvyslanci se sejdou v pátek ráno, aby projednali - a případně schválili - šestý balíček sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu. Opatření zahrnují také návrh do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do Evropské unie.

Blok již dříve uvalil sankce na ruského prezidenta a jeho dvě dcery, které měl se svou bývalou manželkou Ljudmilou, s níž strávil v manželství 31 let.

Americký deník The Wall Street Journal minulý měsíc s odvoláním na nejmenované americké představitele uvedl, že Spojené státy se sankcemi vůči Kabajevové otálely kvůli obavám, že by to mohlo zvýšit napětí.

Proti Kabajevové také vznikla on-line petice ve Švýcarsku, kterou k dnešnímu dni podepsalo téměř 75.000 lidí. Lidé v ní vyzývají švýcarské úřady k vyhoštění bývalé gymnastky, která se zde podle autorů petice ukrývá se svými dětmi.