Londýn - Britští politici ve čtvrtek měli možnost zjistit, jaké turbulence se na trzích mohou spustit, pokud neschválí dohodu o odchodu Británie z Evropské unie. Podle analytiků oslovených agenturou Bloomberg byla čtvrteční reakce trhu náznakem toho, co může přijít, a finanční tlak může nakonec přinutit zákonodárce k souhlasu s dohodou.

Nevypadalo to hezky - pokles na devizových trzích o téměř dvě procenta, oslabení akcií bank, stavebních a energetických firem o pět procent i více, růst úvěrových rizik a prodej dluhu. To jsou druhy pohybů, které lze pozorovat u rozvíjejících se ekonomik. A vše ukazuje na možnost, že situace bude spíše ještě horší, než že by se zlepšila. Toto by mohlo postrašit zákonodárce a nakonec je donutit k akci, říkají analytici.

"Předpoklad, že dohoda o brexitu bude dojednána a ratifikována všemi stranami, byl nyní zpochybněn," napsala ekonomka výzkumné a konzultační společnosti G Plus Economics Lena Komilevová. Aby se dohoda uskutečnila, musela se podle ní objevit skutečná hrozba, že nebude žádná dohoda, která způsobila vážný finanční rozvrat a možný otřes důvěrou podnikatelů a spotřebitelů.

Trhy mohou mít dočasnou útěchu ve vedení Theresy Mayové. Libra při její čtvrteční tiskové konferenci, označované za odvážnou, zůstala stabilní. Pokud se jí podaří udržet ve vedení Konzervativní strany, může to libře pomoci, alespoň na chvíli.

Pokud ale zákonodárci odmítnou dohodu, mohou se znovu objevit masové výkyvy kvůli nízké likviditě v předvánočním období, což vystupňuje tlak na rozdělený parlament. Bloomberg upozorňuje na šestiprocentní prudký propad v říjnu 2016, kdy libra oslabila prakticky v jedné minutě při slabém asijském obchodování.

"Parlament by musel být odvážný, aby odmítl ekonomické bezpečí nepopulárního kompromisu kvůli nejisté alternativě, kterou by riskoval škodlivý brexit bez dohody," uvedl ekonom AXA Investment Managers David Page. Podle něj nyní rostou spekulace, že pokud parlament odmítne dohodu v prosinci, bude se konat druhé hlasování v únoru, jakmile budou přezkoumány a vyčerpány alternativní možnosti, což může nakonec ještě znamenat přijetí dohody.