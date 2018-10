Praha - Česká vláda může odložit rozhodnutí, zda bude nutit společnost ČEZ do nevýnosné výstavby nových reaktorů v hodnotě několika miliard dolarů. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Možností je podle ní prodloužení životnosti Jaderné elekrárny Dukovany.

"O výstavbě nových jaderných bloků nemůžeme rozhodovat pod tlakem, nechceme být pod tlakem dodavatelů či jiných subjektů," uvedla Nováková v rozhovoru s agenturou, který se konal minulý týden a agentura ho zveřejnila dnes. "Ministerstvo financí také analyzuje rizika potenciálních soudních sporů," dodala.

Česká republika sází na jadernou energii, která se nyní na tuzemské výrobě podílí 40 procenty, uvedl Bloomberg. Agentura poznamenala, že sousední Německo chce jak uhelné, tak jaderné elektrárny nahrazovat obnovitelnými zdroji. Menšinoví akcionáři společnosti ČEZ pak dlouhodobě tvrdí, že zatížení podniku náklady na jadernou expanzi by prakticky vynulovalo jejich zisky a dividendy.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) si společnost ČEZ, která je ze 70 procent státní, může dovolit postavit v Dukovanech nejméně jeden další blok. Nováková agentuře sdělila, že se spolu s právníky, s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) snaží najít řešení, které by se vypořádalo se soudními spory a minimalizovalo náklady státu.

"Uvědomujeme si, že existují reálná rizika osobní právní odpovědnosti nejen pro vedení ČEZ, ale i pro předsedu vlády, pro mě a pro ministryni financí," uvedla Nováková. "Samozřejmě doufáme, že pro výstavbu nových reaktorů najdeme model, který by tato rizika eliminoval," dodala. Už v srpnu ministyně uvedla, že o finančním modelu stavby by se mělo rozhodnout do konce letošního roku.

Nyní Bloombergu řekla, že celá debata se točí kolem nákladů na výpůjčky, protože stát může získat peníze podstatně levněji než soukromá firma. Prodloužení životnosti Dukovan za stávající termín 2035 je podle ní možné. Vláda by o problému mohla rozhodnou později v návaznosti na vývoj na energetickém trhu a na nové technologie. "Chceme-li pokračovat ve snižování emisí oxidu uhličitého, jaderné elektrárny musí zůstat součástí našeho energetického mixu," uvedla. "Myslím, že diskuse o tom, zda bychom měli budovat reaktory, není relevantní. Otázkou je spíš, kdy, kde a kolik," dodala.

Celkem se o stavbu jaderného bloku v Česku podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse.