Bloomberg: Colonial Pipeline zaplatila hackerům téměř pět milionů dolarů

Houston (USA) - Americká společnost Colonial Pipeline zaplatila hackerům z východní Evropy téměř pět milionů dolarů (105 milionů Kč) jako výkupné poté, co se minulý týden stala terčem kybernetického útoku, který zastavil provoz její sítě potrubí pro přepravu ropných produktů. Agentuře Bloomberg to řekly zdroje obeznámené s transakcí.

Podle zdrojů firma výkupné zaplatila ve formě nesledovatelné kryptoměny již v pátek, a to několik hodin po útoku. Na oplátku od hackerů obdržela dešifrovací nástroj k obnovení zablokované počítačové sítě. Nástroj byl ale tak pomalý, že firma ve snaze o obnovení sítě dál používala své vlastní záložní systémy, píše Bloomberg. Zástupci firmy se k těmto informacím odmítli vyjádřit.

Hackeři, kteří na firmu zaútočili, jsou podle FBI spojení se skupinou DarkSide specializovanou na kybernetické vyděračství. Předpokládá se, že tato skupina má základnu v Rusku či východní Evropě. FBI od placení výkupného hackerům odrazuje a upozorňuje, že neexistuje záruka, že hackeři splní své sliby a odblokují napadený systém.

Společnost Colonial Pipeline již částečně obnovila provoz své potrubní sítě. Upozornila však, že návrat k normálu potrvá ještě několik dnů. Colonial Pipeline je největším provozovatelem sítě potrubí pro přepravu ropných produktů v USA a hlavním dodavatelem pohonných hmot pro jihovýchod USA.

Zastavení provozu způsobilo v tomto regionu nedostatek pohonných hmot, u čerpacích stanic se před letní sezonou tvořily dlouhé fronty. Průměrná cena benzinu vystoupila na maximum od října 2014.

Ropa zlevňuje kvůli Indii a obnovení provozu amerických produktovodů

Cena ropy dnes sestoupila z osmitýdenního maxima a ztrácí téměř tři procenta. Slábne kvůli zhoršující se pandemické situaci v Indii, která posiluje obavy ze slabší poptávky, a kvůli obnovení provozu amerických produktovodů, jejichž problémy v minulých dnech zdražovaly v některých částech Spojených států benzín.

Kolem 17:00 SELČ ztrácela severomořská ropa Brent 2,5 procenta na 67,58 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu odepisovala 2,7 procenta na 64,28 dolaru za barel. Ve středu Brent o jedno procento posílil a WTI přidal 1,2 procenta. Pokud by ceny uzavřely na těchto hodnotách, vykázala by ropa největší procentuální jednodenní pokles od začátku dubna.

Dolů cenu tlačí pokračující obavy z poklesu poptávky. V Indii, která je třetím největším odběratelem ropy, nejsou lékaři schopni určit, kdy se počty nově nakažených koronavirem začnou snižovat. Obavy z šíření indické mutace viru projevují i další země.

Tlak na cenu ropy vytvářejí v posledních dnech i akciové trhy, které padají v obavách z inflace. Rychlejší růst cen by mohl přimět americkou centrální banku (Fed) začít zvyšovat úrokové sazby. To by posílilo americký dolar a zdražilo nákup ropy zemím, které používají jinou měnu.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent červenec 67,58 69,32 New York - NYMEX WTI červen 64,28 66,08