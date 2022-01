Bloomberg: Ceny za přepravu nákladů po moři zůstanou zřejmě vysoké i letos

New York - Ceny za přepravu nákladů po moři loni prudce vzrostly a očekává se, že zůstanou vysoké i v letošním roce. To přinese globálním nákladním dopravcům další rok vysokého růstu zisku, menší společnosti a jejich zákazníci - od Španělska až po Srí Lanku - však budou muset platit více téměř za všechno. Ve svém článku na to upozornila agentura Bloomberg.

Cena za přepravu kontejneru o délce 40 stop (12,2 metru) z Asie do USA loni překonala 20.000 USD (430.000 Kč), včetně poplatků a pojistného. Před několika lety přitom činila méně než 2000 USD. Navíc omezená kapacita kontejnerů a přetížené přístavy znamenají, že dlouhodobé sazby stanovené ve smlouvách mezi dopravci a zákazníky jsou odhadem o 200 procent vyšší než před rokem. To signaluje, že také v dohledné době zůstanou ceny vyšší.

Velcí klienti námořních dopravců, jako je Walmart nebo IKEA, mají dostatečnou sílu k tomu, aby si ve smlouvách vyjednali lepší podmínky nebo alespoň absorbovali dodatečné náklady. Menší dovozci a vývozci, zejména z chudých zemí, ale nemohou tyto náklady snadno přenést na ostatní nebo přečkat dlouhá období napjatých peněžních toků. Tato situace upozorňuje na koncentraci na trhu lodních společností a jejich právní imunitu vůči antimonopolním zákonům.

Zatímco v rozvojovém světě firmy kvůli vysokým cenám za přepravu bojují o přežití, situace dopravců se prudce zlepšuje. Odhaduje se, že za rok 2021 námořní dopravci vykázali zisk 150 miliard USD, což je devítinásobný růst proti předchozímu roku. Přichází navíc po desetiletí, ve kterém dopravci naopak bojovali o to, aby se dostali do zisku.

Ekonomové však upozorňují, že trvale vysoké ceny dopravy zvyšují inflaci a zpomalují oživení ekonomiky. Vysoké náklady na dopravu dříve vyvolávaly pouze dočasné zvýšení inflace, nyní však mají dlouhodobější vliv na hospodářství. Průzkumu ekonoma Federální rezervní banky (Fed) v Kansasu Nicholase Slye ukázal, že v minulosti zvýšení nákladů o 15 procent způsobilo po roce zvýšení inflace o 0,1 procentního bodu. Podle něj představují současné ceny za námořní přepravu spíše trvalý než dočasný problém.

Vzhledem k současné situaci se po celém světě objevují tlaky na regulační orgány, aby námořní dopravce omezily. Naposledy britská Mezinárodní asociace nákladní dopravy tamní vládu vyzvala, aby prošetřila narušené tržní podmínky na globálním trhu kontejnerové přepravy. Tato britská nákladní lobby v posledních letech poukazovala na koncentraci v odvětví. Pouze deset kontejnerových společností se sídlem v Asii a v Evropě, v čele s dopravci Maersk, MSC, CMA CGM a Cosco Shipping Holding, má pod kontrolou téměř 85 procent kapacity pro přepravu zboží po moři. Před 25 lety kontrolovalo 20 největších společností přibližně polovinu celosvětové kapacity.

Devět těchto firem si oficiálně konkuruje, fungují ale na základě dohod o sdílení plavidel. Tedy aliancí, které koordinují mezi sebou plavební řády a sdílejí prostor na lodích. Dopravci také dlouho těží z výjimek ze zákonů o hospodářské soutěži ve většině velkých ekonomik, včetně EU a USA.

"Tento trh nefunguje ve prospěch všech," tvrdí ředitel organizace Global Shippers Forum James Hookham. "Domníváme se, že tento trh potřebuje přezkoumat, aby se zjistilo, že zákazníci nejsou zneužíváni."

Dopravci trvají na tom, že vysoké ceny jsou anomální výkyv jako důsledek nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou vyvolané pandemií. Podle nich se přirozeně vyřeší.

Současné americké zákony o námořní dopravě pocházejí z roku 1916. Kvůli snaze ochránit domácí firmy Kongres tehdy vyňal dopravce z působnosti antimonopolních zákonů. Od té doby se zákony zreformovaly, poslední reforma je z roku 1998 - tedy z doby před přijetím Číny do Světové obchodní organizace (WTO). Antimonopolní výjimka však v zákonech zůstala i po reformách. Ministerstvo spravedlnosti se už desítky let snaží o zrušení této výjimky, protože podle něj není opodstatněná a podkopává zákonitosti volného trhu.

Lodní společnosti, podobně jako aerolinky, začaly v roce 2013 vytvářet aliance, aby lépe naplnily kapacitu lodí a zorganizovaly plavební řády. V roce 2018 agentura OSN pro námořní obchod uvedla, že tato struktura trhu spíše odpovídá volnému oligopolu.

V březnu 2020, v době prvního lockdownu, většina pozorovatelů očekávala, že tato situace námořní dopravu zdecimuje. Po úvodním propadu však následovalo nečekaně prudké oživení poptávky. Čínská i americká ekonomika se začaly znovu otevírat a objevily se vládní stimulační platby, které povzbudily poptávku spotřebitelů po nejrůznějším zboží, od rotopedů po domácí kancelářské stoly.

V loňském třetím čtvrtletí hodnota světového obchodu se zbožím vystoupila na rekordních 5,6 bilionu USD. V posledních třech měsících roku pak měl obchod nakročeno ke stejně solidnímu číslu.