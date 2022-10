Blondýnka je jedničkou Netflixu, ale diváci film kritizují za krutost a sexismus

New York – Životopisné drama Blondýnka, které natočil režisér Andrew Dominik s Anou de Armasovou v roli Marilyn Monroeové, se po prvním dni streamování vyšplhalo na první místo filmového žebříčku Netflixu. Ale film s označením „do 17 let nepřístupný“ mnoho předplatitelů pobouřil, napsal server Variety.

Na filmovém festivalu v Benátkách snímek sklidil čtrnáctiminutové ovace vestoje, ale kritici a diváci ho označují za "sexistický", "krutý" a za "jeden z nejodpornějších filmů", jaké kdy byly natočeny.

"Vzhledem k tomu, kolik ponižování a hrůz si Marilyn Monroeová během svých 36 let prožila, je úlevou, že se nedočkala Blondýnky a nemusela trpět ještě vulgaritou tohoto filmu - nejnovější nekrofilní zábavy, která ji zneužila," napsala filmová kritička Manohla Dargisová z The New York Times ve své zdrcující recenzi.

Film Blondýnka je natočený podle stejnojmenného románu Joyce Carol Oatesové a volně líčí mnohokrát zlomené srdce i řadu tragédií v životě a kariéře Marilyn Monroe od její násilnické matky až po sexuální útoky v Hollywoodu, npsal Variety.

Zatímco výkon Any de Armasové se setkal s všeobecným uznáním, samotný film vzbudil pobouření kvůli zobrazení neustálého sexuálního obtěžování, zneužívání a traumatizování Marilyn Monroeové.

"Měla jsem tu obrovskou smůlu, že jsem se včera večer dívala na Blondýnku na Netflixu, a řeknu vám, že ten film je tak protipotratový, tak sexistický, tak vykořisťující," uvedla Steph Heroldová, výzkumnice v oblasti potratů na Kalifornské univerzitě v San Francisku. "Nedokážu ho už MÍŇ doporučit. Nedívejte se na něj. Zejména scény s potraty jsou příšerné, ale stejně tak celý film," dodala Heroldová. "Je v něm zachyceno, jak je Marilyn nucena k prvnímu potratu, křičí na stole, že si to rozmyslela, a pak má halucinace o tom, že našla plačící dítě ve svém domě z dětství, který zachvátí plameny."

Justin Chang, filmový kritik deníku Los Angeles Times, ve své recenzi napsal: "Film ve skutečnosti není o Marilyn Monroeové. Je o tom, jak ji přimět trpět."

Jedna z divaček na twitteru napsala, že film existuje proto, aby "Normu/Marilyn zařadil do škatulky, která jí umožňuje být pouze zneužívána, sexualizována nebo říkat lidem ´tati´." "Možná bychom měli přestat nechat misogynní muže, aby se pokoušeli točit převratné filmy o ženách, o kterých nic nevědí,“ dodala divačka.