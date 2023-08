Blížící se srdeční kolaps pomůže rozpoznat srdeční implantát a nová aplikace

Praha - Nová technologie umí v předstihu identifikovat zvýšené riziko selhání srdeční funkce a předpovědět potřebu hospitalizace. Umožňuje to systém HeartInsight a nová mobilní aplikace, do níž pacienti se srdečním implantátem zaznamenávají své příznaky, jakmile je pocítí. Novinářům to dnes na tiskové konferenci v Praze řekli kardiologové Miloš Táborský a Marián Fedorco z Fakultní nemocnice Olomouc.

V aplikaci mohou lidé s onemocněním srdce, kteří mají srdeční implantát od společnosti Biotronik, zaznamenávat své symptomy a najdou tam informace o svém implantátu a o vývoji své srdeční frekvence v čase. Lékař zase může přes aplikaci pacienta v případě potřeby kontaktovat. Data z aplikace se přesouvají do systému, který dokáže v předstihu identifikovat zvýšené riziko selhání srdeční funkce a umí po dobu až 42 dní předem předpovědět potřebu hospitalizace pacienta.

"Výhoda technologie HeartInsight spočívá mimo jiné v tom, že lékařům poskytuje nízkou míru falešných výstrah, všechna data zobrazuje v jednom přehledném řídícím panelu a včas dokáže upozornit na zhoršující se příznaky srdečního selhání ještě dřív, než nám je pacienti nahlásí,“ uvedl člen výboru České kardiologické společnosti a přednosta První interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc Miloš Táborský.

Systém podle něj předpovídá dvě ze tří hospitalizací se srdečním selháním. "Zavedení této technologie do každodenní klinické praxe znamená pro pacienty delší a bezpečnější život v domácím prostředí s důrazem na optimalizaci léčby a pozitivní spolupráci lékaře a pacienta," doplnil lékař.

Srdeční selhání je stav, kdy srdce nedokáže zajistit dostatečný přívod okysličené krve k tělesným orgánům. Vzniknout může poškozením srdce po infarktu nebo také třeba neléčeným vysokým krevním tlakem. Hlavními příznaky jsou dušnost, únava a otoky, dalšími symptomy jsou kašel, nechutenství, nevolnost a zrychlený tep.

Srdeční kolaps patří k hlavním příčinám hospitalizací a riziko selhání se s věkem zvyšuje. V Česku je jedním z hlavních příčin úmrtí. Loni podle Českého statistického úřadu způsobilo smrt u 7300 osob z celkem 120.219 zemřelých.