Blíže k možným soubojům s českými týmy mají AEK Atény a Guimaraes

Praha - Fotbalisté AEK Atény zvítězili v prvním utkání třetího předkola Evropské ligy na hřišti Universitatey Craiovy 2:0 a mají blíže k postupu do závěrečného předkola, v němž mohou narazit na Spartu. Do poslední fáze kvalifikace má po venkovním vítězství 3:0 nakročeno také Guimaraes, který by se mohl utkat s Mladou Boleslaví. O případném soupeři Plzně se bude rozhodovat až za týden v odvetě, neboť Mariupol remizoval s Alkmaarem 0:0.

Utkání v Craiově se hrálo bez diváků, protože UEFA potrestala rumunský tým za incident z druhého předkola, kdy dělbuch hozený z tribun zranil rozhodčího. Hosté šli do vedení v 60. minutě po zásahu Petrose Mantalose a v 85. minutě pak potvrdil výhru řeckého celku střídající Marko Livaja. V dresu domácích nastoupil bývalý záložník Sparty a Jablonce Bogdan Vatajelu.

Guimaraes se k postupu přes lotyšský Ventspils přiblížil už v prvním poločase. Po půlhodině hry se prosadil Davidson, na něj v 50. minutě navázal Rodrigues Pepe a deset minut před koncem zpečetil vítězství Joseph Amoah.

Úvodní utkání 3. předkola Evropské ligy:

--------

Mistrovská část:

Astana - Valletta (Malta) 5:1 (3:0), Šeriff Tiraspol - AIK Stockholm 1:2 (0:2), Maccabi Tel Aviv - Suduva Marijampole (Lit.) 1:2 (0:1), Ludogorec Razgrad (Bulh.) - The New Saints (Wales) 5:0 (3:0).

Nemistrovská část:

AEK Larnaka - Gent 1:1 (0:1), Pjunik Jerevan - Wolverhampton 0:4 (0:2), Universitatea Craiova (Rum.) - AEK Atény 0:2 (0:0), Bröndby Kodaň - Braga 2:4 (1:2), Ventspils (Lot.) - Vitória Guimaraes (Portug.) 0:3 (0:1), Thun - Spartak Moskva 2:3 (0:2), Neftči Baku - Jehuda Tel Aviv 2:2 (1:2), Molde (Nor.) - Aris Soluň (Řec.) 3:0 (2:0), Malmö - Zrinjski Mostar (Bosna) 3:0 (1:0), Haugesund (Nor.) - PSV Eindhoven 0:1 (0:1), Mariupol - Alkmaar 0:0 (0:0), Feyenoord Rotterdam - Dinamo Tbilisi 4:0 (1:0), CSKA Sofia - Luhansk (Ukr.) 1:1 (1:1), Lokomotiv Plovdiv (Bulh.) - Štrasburk 0:1 (0:1).