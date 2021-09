Blízcí prince Philipa na něj vzpomínají jako na krále grilování

Londýn - Když letos v dubnu zemřel ve věku 99 let britský princ Philip, tak politici i média vyzdvihovali, že byl desítky let oporou královny Alžběty. Jeho nejbližší na něj ale mají i řadu dalších vzpomínek. Podle princů Charlese a Williama byl Philip, vévoda z Edinburghu, opravdovým králem grilování. Řekli to ve vzpomínkovému programu stanice BBC.

"Miloval grilování a přeměnil ho v zajímavou formu umění," uvedl Philipův nejstarší syn a následník trůnu princ Charles. Jeho syn William uvedl, že dědeček byl na grilování "opravdovým profíkem". "Mohu bezpečně říct, že jsme v rodině nikdy nezaznamenali případ otravy jídlem, který by šel připsat na vrub vévody z Edinburghu," řekl William o svém dědovi.

Princ Charles zdůraznil, že jeho otec se také velice zajímal o vojenské záležitosti a byl velice pyšný na to, že sloužil ve třech armádních uskupeních. Nejvíce mu k srdci ale přirostlo námořnictvo. Mladší Charlesův syn Harry popsal prince Philipa jako muže stručných slov. "Byl daleko více posluchačem," uvedl Harry.

Ve speciálním programu BBC s názvem Prince Philip: The Royal Family Remembers vystoupilo více členů britské královské rodiny. Mezi nimi ale není královna Alžběta, která však zpřístupnila tvůrcům pořadu rodinný videoarchiv. Pořad byl původně zamýšlen ke 100. narozeninám, které by princ Philip oslavil letos v červnu.