Blinken zahájil návštěvu Pekingu jednáním s čínským ministrem zahraničí

Peking - Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes zahájil návštěvu Číny jednáním se svým protějškem Čchin Kangem. V pondělí jej možná čeká také setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, uvedla agentura AP. Zároveň připomněla, že vztahy dvou největších ekonomik světa jsou napjaté a že významný diplomatický průlom se od jednání neočekává. Blinken je však po pěti letech prvním šéfem americké diplomacie, který tuto asijskou mocnost navštívil.

Americký ministr zahraničí se měl do Pekingu vydat už v únoru, ale cestu tehdy zrušil kvůli přeletu čínského špionážního balónu nad Spojenými státy, který výrazně narušil vzájemné vztahy. Jeho nynější cesta do země, která má zhruba 1,4 miliardy obyvatel a kde je Blinken jako dosud nejvýše postavený představitel Spojených států od nástupu prezidenta Joea Bidena do úřadu, je i proto vnímána jako pokus o snížení napětí mezi oběma mocnostmi. Zároveň od ní ale Washington neočekává žádný zásadní průlom v americko-čínských vztazích.

Washington a Peking se neshodují v řadě témat. Spojené státy například obviňují Čínu z porušování lidských práv v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, v Tibetu a v Hongkongu, kritizují vojenskou rozpínavost Číny v oblasti Jihočínského moře i postoj Číny k ruské agresi vůči Ukrajině, kterou Peking odmítá odsoudit. Peking opakovaně varuje Spojené státy před vměšováním do vnitřních záležitostí Číny.

Čínský ministr zahraničí Čchin dnes Blinkena a jeho doprovod přivítal před vilou v areálu vládního komplexu Tiao-jü-tchaj, místo uvnitř budovy, jak bývá zvykem, píše agentura Reuters. Krátce spolu pohovořili anglicky o Blinkenově dlouhé cestě z Washingtonu a podali si ruce před americkou a čínskou vlajkou. Následně zamířili do zasedací místnosti, ale neřekli nic reportérům, kteří byli na chvíli vpuštěni dovnitř.

Později dnes podle programu zveřejněného americkým ministerstvem zahraničí čeká Blinkena pracovní večeře s Čchinovým předchůdcem Wang Iem, který nyní zastává nejvyšší zahraničněpolitickou funkci uvnitř vládnoucí čínské komunistické strany. V pondělí by se Blinken mohl setkat i s čínským prezidentem s cílem navázat otevřené a trvalé komunikační kanály, které mají zabránit tomu, aby strategické soupeření USA a Číny přerostlo v konflikt.

Blinkenovu cestu pozorně sleduje i zbytek světa, protože jakákoli eskalace mezi oběma velmocemi by mohla mít celosvětové dopady na širokou škálu oblastí - od finančních trhů přes obchodní trasy až po globální dodavatelské řetězce.

Očekává se, že návštěva připraví půdu pro další bilaterální jednání v nadcházejících měsících, včetně možných návštěv americké ministryně financí Janet Yellenové a ministryně obchodu Giny Raimondové nebo setkání prezidentů obou zemí na mnohostranných summitech později v tomto roce. V sobotu Biden vyjádřil naději, že se v příštích měsících setká s čínským prezidentem.