Blinken v Izraeli vyzval Izraelce a Palestince k opětovnému klidu

Káhira/Tel Aviv - Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes po jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem vyzval obě strany izraelsko-palestinského konfliktu k přijetí rychlých opatření, která by vedla k opětovnému nastolení klidu a zmírnění napětí. Informovala o tom agentura AFP. V posledních dnech se násilí mezi Izraelem a Palestinci vystupňovalo.

Spojené státy chtějí "pro Izraelce i pro Palestince opětovné nastolení pocitu bezpečí, kterého se teď tak nedostává", uvedl Blinken. Podle médií dodal, že cílem z pohledu Washingtonu zůstává, aby se Palestinci a Izraelci mohli v budoucnu "těšit svobodě, bezpečnosti, příležitostem, spravedlnosti a důstojnosti" stejnou měrou. Blinken znovu zdůraznil, že jedinou cestou k řešení konfliktu je vznik dvou států - vedle izraelského i toho palestinského.

Blinken dorazil do oblasti v době nejkrvavějšího násilí za poslední roky. Izrael je v pohotovosti od minulého pátku, kdy před synagogou ve východním Jeruzalémě zabil palestinský útočník sedm lidí. Policie ho zastřelila. Útoku předcházela čtvrteční izraelská razie v Džanínu na okupovaném Západním břehu Jordánu, při níž zahynulo deset Palestinců, převážně z řad ozbrojenců. Od začátku roku zemřelo při násilnostech už nejméně 35 Palestinců, mezi nimi bojovníci i civilisté, uvedla s odvoláním na místní zdravotníky agentura Reuters.

"Je odpovědností každého, aby podnikl kroky ke zmírnění napětí, nikoli aby je zhoršoval," řekl americký ministr novinářům, když jeho letadlo přistálo v Tel Avivu. Páteční střelbu označil za "více než útok na jednotlivce". "Byl to rovněž útok na praktikování vlastní víry. Co nejdůrazněji to odsuzujeme," uvedl Blinken. Jak dodal, Spojené státy rovněž odsuzují všechny, kteří oslavují tyto i jakékoli další teroristické činy, které si vyžádaly nevinné oběti. "Výzvy k pomstě proti nevinným lidem nejsou odpovědí," dodal americký ministr.

Blinken dnes před cestou do Izraele jednal v Egyptě s prezidentem Abdal Fattáhem Sísím. V Káhiře uvedl, že se bude snažit Izraelce a Palestince přimět, aby zmírnili vzájemné napětí. Egypt je historickým prostředníkem mezi Palestinci a Izraelci. Blinken také navštíví Ramalláh, kde se v úterý setká s palestinským lídrem Mahmúdem Abbásem.

Poslední kolo Spojenými státy zprostředkovaných rozhovorů o vytvoření palestinského státu po boku Izraele skončilo v roce 2014 bez úspěchu.

Po setkání s Netanjahuem v Jeruzalémě Blinken zopakoval přesvědčení Washingtonu, že jediným způsobem, jak vyřešit izraelsko-palestinský konflikt, je dvoustátní řešení. "Jak už jsem řekl premiérovi, cokoli, co by nás od této vize vzdalovalo, bude mít podle našeho soudu škodlivé následky pro dlouhodobou bezpečnost Izraele a pro jeho dlouhodobou identitu jako židovského a demokratického státu," dodal americký ministr zahraničí.

Nedávné průzkumy přitom naznačují, že veřejná podpora dvoustátního řešení dosáhla historického minima. Podle průzkumu zveřejněného minulý týden Palestinským centrem pro politiku a výzkum 33 procent Palestinců a 34 procent Izraelců říká, že toto řešení podporují. Je to mnohem méně než v roce 2020. Dvě třetiny Palestinců a 53 procent Izraelců pak s dvoustátním řešením nesouhlasí.

Šéf americké diplomacie poznamenal, že Spojené státy budou Egypt nadále vybízet k dalším opatřením v oblasti lidských práv, včetně propuštění většího počtu politických vězňů a reformy systému vyšetřovací vazby. Blinken rovněž "upozornil na význam jednotné mezinárodní podpory pro uspořádání voleb v Libyi a zdůraznil význam rámcové politické dohody pro touhy súdánského lidu po demokracii", uvedl jeho mluvčí Ned Price v prohlášení. Egypt je historickým prostředníkem mezi Palestinci a Izraelci.

Při následné tiskové konferenci se svým egyptským protějškem Samím Šukrím Blinken řekl, že jedinou cestou k trvalému řešení situace v Libyi je uspořádat tam letos volby.

Americký ministr zahraničí před odletem do Tel Avivu také řekl novinářům, že do Izraele míří ve velmi těžké chvíli. "Po mnoho měsíců jsme byli svědky rostoucího násilí, které se dotýká mnoha lidí," uvedl a dodal, že při setkáních s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem bude vybízet ke "zklidnění situace a k deeskalaci napětí".

Izraelské síly dnes podle sdělení palestinských úřadů zabily na kontrolním stanovišti na okupovaném Západním břehu Jordánu 26letého Palestince. Izraelská armáda uvedla, že vojáci zahájili palbu na mužovo auto poté, co do jednoho z nich najel a pokusil se utéct.

Izrael je v pohotovosti poté, co Palestinec v pátek před synagogou ve východním Jeruzalémě zabil sedm lidí. Útoku předcházela čtvrteční izraelská razie v Džanínu na Západním břehu Jordánu, při níž zahynulo deset Palestinců, převážně z řad ozbrojenců.

Blinken ještě dnes zamíří do Jeruzaléma, kde bude jednat s izraelským premiérem Netanjahuem, jehož novou vládu média označují za nejpravicovější v izraelských dějinách. Blinken také navštíví Ramalláh, kde se setká s palestinským lídrem Abbásem.

Izraelské ozbrojené síly dnes v Hebronu na jihu okupovaného Západního břehu Jordánu zabily Palestince, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda na dotaz agentury AFP odpověděla, že incident prověřuje.

Šestadvacetiletý Nasím abú Fúda podlehl svým zraněním poté, co jej "dnes ráno v Hebronu postřelili do hlavy okupační (izraelští) vojáci", uvedlo palestinské ministerstvo v krátkém prohlášení.

V posledních dnech se násilí mezi Izraelem a Palestinci vystupňovalo. Izraelská armáda při čtvrteční razii v Džanínu na Západním břehu Jordánu zastřelila deset lidí, většinou ozbrojenců. V pátek 21letý Palestinec poblíž synagogy v osadě ve východním Jeruzalémě zastřelil sedm lidí, v sobotu třináctiletý Palestinec ve východním Jeruzalémě postřelil dva Izraelce.

Násilnosti přicházejí po měsících izraelských zatýkacích razií na Západním břehu Jordánu, které byly zahájeny po vlně palestinských útoků proti Izraelcům na jaře 2022, při nichž zahynulo 19 lidí. Dalších deset Izraelců bylo zabito později v loňském roce, čímž se počet izraelských obětí v roce 2022 zvýšil na 29. Podle údajů izraelské lidskoprávní skupiny B'Tselem bylo loni na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě zabito téměř 150 Palestinců, což je nejvíce na těchto územích od roku 2004.

Palestinci chtějí mít stát na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Z Pásma Gazy se Izrael stáhl, ale východní Jeruzalém anektoval a Západní břeh Jordánu stále okupuje. Poslední mírové rozhovory mezi Izraelem a Palestinci skončily v roce 2014 bez úspěchu.