Blinken: Putin nyní nemá zájem jednat, naše podpora musí pokračovat

Ukrajinský ministr zahraničí vyzval NATO k dodání systémů Patriot Ukrajině

Systémy protivzdušné obrany Patriot jsou přesně to, co Kyjev potřebuje, řekl po jednání ministrů zahraničí Severoatlantické aliance v Bukurešti šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. Vyzval k co nejrychlejšímu dodání těchto systémů, stejně jako i tanků typů, které využívá samo NATO. Informovala o tom agentura Reuters.

Německo dříve nabídlo systémy Patriot Polsku. Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová přitom dala najevo, že systémy mají být součástí obrany území Severoatlantické aliance, do níž patří Polsko, ale Ukrajina nikoliv. Polský ministr obrany Mariusz Blazsczak ale minulý týden řekl, že požádal německou vládu, aby systémy poskytla Ukrajině, která čelí ruským raketovým útokům na energetickou infrastrukturu.

"Můj vzkaz je jednoduchý: poskytněte Patrioty, jak nejrychleji můžete, protože to je systém, který Ukrajina potřebuje pro ochranu obyvatel a infrastruktury," uvedl Kuleba. "Pokud je Německo ochotné Patrioty poskytnout Polsku a Polsko je připravené je předat Ukrajině, tak myslím, že řešení je německé vládě jasné," dodal s tím, že Kyjev bude ohledně této otázky s Berlínem v kontaktu.

"Logika při rozhodování o poskytování určitých typů zbraní se musí změnit. Tragédiím musíme předcházet, ne na ně reagovat," uvedl také ukrajinský ministr zahraničí.

Kuleba dnes také zopakoval, že Ukrajina nepřestane bojovat, dokud neobnoví svoji územní celistvost včetně navrácení poloostrova Krym, který v roce 2014 anektovalo Rusko. Zdůraznil, že by se měla začít projednávat ukrajinská žádost o vstup do NATO.