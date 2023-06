Blinken přiletěl do Pekingu, bude jednat s ministrem zahraničí Čchin Kangem

Americký ministr zahraničí Antony Blinken po příletu do Pekingu, 18. června 2023.

Peking - Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes přiletěl do Číny, a stal se tak prvním šéfem americké diplomacie, který asijskou mocnost za pět let navštívil. Dnes Blinkena čeká jednání s čínským ministrem zahraničí Čchin Kangem a v pondělí možná také schůzka s prezidentem Si Ťin-pchingem, uvedla agentura AP.

Blinken se měl do Pekingu vydat už v únoru, ale cestu tehdy zrušil kvůli přeletu čínského špionážního balónu nad Spojenými státy, který výrazně narušil vzájemné vztahy. Jeho nynější cesta do 1,4miliardové země, kde je jako dosud nejvýše postavený představitel Spojených států od nástupu prezidenta Joea Bidena do úřadu, je i proto vnímaná jako pokus o snížení napětí mezi oběma mocnostmi. Zároveň od ní ale Washington neočekává žádný zásadní průlom v americko-čínských vztazích.

Washington a Peking se neshodují v celé řadě témat. Spojené státy obviňují Čínu z porušování lidských práv v Ujgurské autonomní provincii Sin-ťiang, v Tibetu a v Hongkongu, kritizují vojenskou rozpínavost Číny v oblasti Jihočínského moře i postoj Číny k ruské agresi vůči Ukrajině, kterou Peking odmítá odsoudit. Peking opakovaně varuje USA před vměšováním do vnitřních záležitostí Číny.

Jak poznamenává agentura Reuters, Blinkenovu cestu bude pozorně sledovat i zbytek světa, protože jakákoli eskalace mezi dvojicí velmocí by mohla mít celosvětové dopady na širokou škálu oblastí od finančních trhů přes obchodní trasy až po globální dodavatelské řetězce.