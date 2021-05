Blinken po schůzce s Lavrovem varoval před agresivním chováním Ruska

Reykjavík - Americký ministr zahraničí Antony Blinken po schůzce se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem varoval, že pokud se Rusko bude chovat vůči Spojeným státům nebo jejich spojencům agresivně, Washington na to odpoví. Myslí si, že svět by byl bezpečnější, pokud by Spojené státy a Rusko spolupracovaly. Existuje podle něho mnoho oblastí, ve kterých se americké a ruské zájmy protínají.

Podle Lavrova existují "zásadní rozdíly v tom, jak hodnotíme mezinárodní situaci", Moskva je podle něho ale připravená o všech otázkách diskutovat.

Lavrov po schůzce v Rejkjavíku odmítl odpovědět, zda Moskva souhlasí s navrhovaným rusko-americkým summitem. Řekl, že doufá, že lídři obou zemí najdou způsob, jak dále zlepšit vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy.

Agentura RIA Novosti napsala, že Lavrov schůzku s Blinkenem označil za konstruktivní. První osobní setkání ministrů trvalo hodinu a tři čtvrtě, přitom původně se očekávalo, že bude jen hodinové.

Nejmenovaný činitel citovaný agenturou Reuters uvedl, že ministři se dohodli na tom, že ponechají na americkém prezidentovi Joeovi Bidenovi a jeho ruském protějšku Vladimiru Putinovi, aby sami oznámili datum případné společné schůzky.

Blinken dal Lavrovovi najevo, že Washington usiluje o propuštění Paula Whelana a Trevora Reeda, dvou amerických občanů vězněných v Rusku. Řekl mu také, že Spojeným státům dělá starosti ruská vojenská přítomnost na Ukrajině a v jejím blízkém okolí i zdravotní stav ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Panuje podezření, že byl loni v létě v Rusku otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Navalnyj otravu připsal přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a jeho tajné službě. Léčil se v Německu, po návratu do vlasti ho ale ruské úřady zadržely a poslaly na dva a půl roku do vězení.

Během schůzky Blinkena s Lavrovem vyšlo oficiálně najevo, že Spojené státy uvalily sankce proti osmi lodím a institucím zapojeným do stavby plynovodu Nord Stream 2, který povede po dně Baltského moře a poteče jím plyn z Ruska do Německa. Americká administrativa však upustila od sankcí proti společnosti Nord Stream 2 AG, která za projektem stojí, a jejímu výkonnému řediteli Matthiasi Warnigovi, jenž je považován za spojence Kremlu.

Setkání šéfů ruské a americké diplomacie žádný průlom nepřineslo, práce na vylepšování vztahů mezi oběma zeměmi přijde v příštích týdnech a letech, řekl Reuters nejmenovaný americký zdroj.

Mezi Spojenými státy a Ruskem panuje v posledních měsících velké napětí. Biden v březnu přisvědčil na otázku, zda pokládá Putina za "zabijáka" a prohlásil, že Rusko "zaplatí" za údajné vměšování do amerických voleb. Moskva kvůli tomu povolala svého velvyslance v USA ke konzultacím, doposud se do Spojených států nevrátil, píše agentura Reuters. Rusko v pátek zařadilo Spojené státy spolu s Českem na seznam zemí, které nejsou přátelské.