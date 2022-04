Blinken obvinil Rusko z úmyslného páchání zvěrstev u Kyjeva

Washington - Události v obci Buča severozápadně od Kyjeva nejsou dílem neposlušné ruské jednotky, ale projevem úmyslné snahy "zabíjet, mučit a páchat zvěrstva", prohlásil dnes americký ministr zahraničí Antony Blinken. V Buči média od nedávného odchodu ruských vojáků dokumentují desítky zabitých lidí v civilním oblečení, kteří podle všeho přišli o život během ruské okupace. Západní činitelé i experti hovoří o válečných zločinech nebo dokonce o genocidě ukrajinské populace.

"To, co jsme viděli v Buči, není náhodným činem jednotky odpadlíků," citovala Blinkena agentura Reuters. "Je to úmyslná kampaň s cílem zabíjet, mučit, znásilňovat, páchat zvěrstva," řekl šéf diplomacie USA před odletem do Bruselu na jednání ministrů členských zemí NATO. Zároveň uvedl, že Washington podporuje snahy Kyjeva vyšetřovat možné válečné zločiny ruských invazních vojsk.

Město Buča opustili Rusové minulý týden, zřejmě v rámci avizované snahy Moskvy posílit ofenzívu na východě Ukrajiny. Na konci týdne pak začaly z místa přicházet snímky mrtvol ležících na ulicích, přičemž se zdálo, že jde o civilisty. Reportéři od té doby zdokumentovali desítky mrtvých včetně dětí a lidí s rukama svázanýma za zády; ukrajinští činitelé tvrdí, že zabitých civilistů jsou stovky.

Za jakých okolností tito lidé umírali, není zcela jasné, satelitní snímky publikované deníkem The New York Times nebo zpravodajskou společností BBC ovšem svědčí o tom, že mnohé mrtvoly v ulicích ležely dlouho před koncem ruské okupace. Místní obyvatelé mezitím v rozhovorech popisují, že čelili krutým represím ze strany ruských vojáků včetně zcela neopodstatněného zabíjení. Jistý muž z Buče například řekl reportérovi The Economist řekl, že přežil pokus o masovou vraždu jen díky tomu, že kulka prošla jeho tělem a následně hrál mrtvého.

Moskva se navzdory množícím se důkazům o zabíjení civilistů snaží tvrdit, že její vojáci civilní populaci neubližují a že vše je zinscenováno Kyjevem a jeho spojenci. Ruští činitelé tuto interpretaci nepodpořili pádnými argumenty.