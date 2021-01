Blinken: Čína je největší diplomatickou výzvou Spojených států

Washington - Čína je bezpochyby největší diplomatickou výzvou pro USA ze všech světových zemí. Na slyšení v Senátu to dnes řekl kandidát na ministra zahraničí v nastupující administrativě Joea Bidena Antony Blinken. Naléhavou zodpovědností USA je podle něj zabránit Íránu v nabytí jaderných zbraní, k návratu Spojených států k jaderné dohodě s Teheránem z roku 2015 však podle něj v blízké budoucnosti nedojde. Americká diplomacie by pod jeho vedením také usilovala o prodloužení smlouvy o jaderném odzbrojení s Ruskem.

Dosluhující prezident Donald Trump podle Blinkena učinil správně, když zaujal tvrdý postoj vůči Číně, protože ta pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga začala dávat jasně najevo svou asertivitu a snahu stát se vůdčí světovou velmocí. Kandidát na funkci šéfa diplomacie však vyjádřil nesouhlas s Trumpovou strategií.

"Musíme čelit Číně z pozice síly, ne slabosti," řekl Blinken, což podle něj znamená "spolupracovat se spojenci, a ne je pomlouvat, podílet se na chodu mezinárodních institucí a vést je, namísto toho, abychom z nich ustupovali". Kandidát na ministra zahraničí rovněž prohlásil, že podle jeho názoru existuje základ pro vybudování takového postoje vůči Číně, s nímž budou souhlasit zástupci obou hlavních politických stran.

Blinken také souhlasí s dnešním oznámením odcházejícího ministra zahraničí Mikea Pompea, že USA považují zacházení Číny s etnickými Ujgury v autonomní oblasti Sin-ťiang za genocidu.

Spojené státy jsou podle něj také připraveny vrátit se k jaderné dohodě světových mocností a Íránu o omezení íránského jaderného programu (JCPOA), od které Trump odstoupil. Podmínkou je však to, aby Teherán začal znovu respektovat závazky, které mu dohoda ukládá. "Od toho jsme ještě daleko," poznamenal.

Írán je podle diplomata nyní schopen získat dostatek materiálu na sestavení jaderné zbraně do tří až čtyř měsíců, zatímco v době platnosti závazků JCPOA to byl rok. USA podle něj budou usilovat se svými spojenci o dosažení "silnější a trvalejší" dohody s Teheránem.

USA se rovněž za Bidenovy administrativy budou pokoušet o prodloužení odzbrojovací dohody s Ruskem nazývané Nový Start. "To je otázka, kterou se zvolený prezident bude muset zabývat téměř okamžitě po převzetí funkce, protože tu máme dohodu, která vyprší za pouhých 16 dní," řekl Blinken.

Bidenův nominant rovněž oznámil, že ve věci izraelsko-palestinského konfliktu preferuje takzvané dvoustátní řešení, tedy nezávislou Palestinu po boku Izraele, a že by jeho ministerstvo zahraničí kompletně přezkoumalo politiku USA vůči Severní Koreji.

Označil rovněž Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), z níž Trump USA loni vyvedl, za velmi nedokonalou agenturu, která potřebuje reformy. Spojené státy by však podle něj měly do organizace znovu vstoupit a prosazovat změny z pozice členské země.

Pořízení ruského protivzdušného systému S-400 Tureckem, které je stejně jako USA členem NATO, označil za nepřijatelné. Dodal, že je nejprve potřeba zhodnotit dopady nynějších amerických sankcí vůči Ankaře před diskuzemi o dalších případných krocích. NATO by přitom podle něj mělo mít "otevřené dveře pro státy, jakými je například Gruzie".