Blinken chce mluvit s Lavrovem o vydání dvou Američanů vězněných v Rusku

Washington - Americký ministr zahraničí Antony Blinken oznámil, že bude v nejbližších dnech po telefonu hovořit se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Plánuje s ním mimo jiné probrat nabídku ohledně vydání Američanů vězněných nyní v Rusku. Podle informací televize CNN Washington za propuštění basketbalistky Brittney Grinerové a bývalého vojáka Paula Whelana nabízí ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, který si v USA odpykává 25letý trest.

Avizovaný hovor šéfů diplomacie Ruska a USA by byl jejich prvním od začátku ruského útoku na Ukrajinu na konci února. Blinken na dnešní tiskové konferenci trval na tom, že to "nebude vyjednávání o Ukrajině". S Lavrovem prý chce ale mluvit také o nedávno uzavřené dohodě týkající se vývozu obilí z ukrajinských přístavů, které nejsou pod kontrolou okupantů.

Pokud jde o Grinerovou a Whelana, Blinken řekl, že USA Moskvu informovaly o své "zásadní nabídce". Podrobnosti nechtěl sdělit, uvedl však, že bude chtít od Lavrova slyšet reakci.

O tom, že by USA mohly být ochotné propustit Buta, se spekulovalo už dříve. CNN nyní s odvoláním na nejmenované zdroje uvádí, že americká vláda "po měsících interních debat" nabídla jeho vydání výměnou za dvojici Američanů. Plán má údajně podporu amerického prezidenta Joea Bidena.

Deník The New York Times nedávno Buta označil za jednoho z nejproslulejších obchodníků se zbraněmi všech dob. V roce 2011 byl v USA odsouzen poté, co se chytil do léčky amerických agentů. Jeho příběh posloužil jako námět pro hollywoodský trhák Obchodník se smrtí z roku 2005.