Blinken bude v pátek jednat s Lavrovem o situaci kolem Ukrajiny

Washington/Moskva - Americký ministr zahraničí Antony Blinken se v pátek v Ženevě setká se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem ve snaze hledat diplomatické východisko ze současné krize kolem Ukrajiny. Podle agentury AFP o tom dnes informoval novináře představitel ministerstva zahraničí Spojených států. Blinken si dnes s Lavrovem telefonoval. Zatímco americký diplomat zdůrazňoval důležitost pokračování v diplomatické cestě ke zmírnění napětí, jeho ruský protějšek ho požádal, aby Washington co nejdříve odpověděl na bezpečnostní návrhy, které dříve nadnesla Moskva.

Rusko by mohlo zahájit útok na Ukrajinu kdykoliv, možná někdy mezi lednem a únorem, sdělil novinářům představitel americké diplomacie pod podmínkou anonymity. Podobně dnes hovořila mluvčí Bílého domu Jen Psakiová, která označila krizi kolem Ukrajiny za extrémně nebezpečnou a také ona varovala, že Rusko by mohlo zaútočit kdykoliv. Zástupce americké diplomacie dále žurnalistům řekl, že novou hrozbu pro Ukrajinu by mohl představovat také pohyb ruských vojsk v Bělorusku. Moskva a Minsk chystají v únoru společné vojenské manévry, při kterých podle svých vyjádření hodlají nacvičovat odražení útoku zvenčí.

Vrcholní diplomaté USA a Ruska dnes mezitím prodiskutovali sérii rozhovorů z minulého týdne mezi zástupci Moskvy a představiteli Západu, informovala americká diplomacie. Nejprve vedly bezpečnostní hovory USA a Rusko, poté jednala Rada NATO-Rusko, další rozhovory se ve Vídni uskutečnily pod hlavičkou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). "Ministr (Blinken) zopakoval neochvějný závazek USA vůči svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny a zdůraznil, že jakákoli diskuse o evropské bezpečnosti musí zahrnovat spojence NATO a evropské partnery, včetně Ukrajiny," sdělilo americké ministerstvo zahraničí v prohlášení.

Ruská diplomacie vzápětí uvedla, že rozhovor iniciovala americká strana. Lavrov podle prohlášení zveřejněném na webu ruského ministerstva Blinkena požádal o to, aby Washington co nejdříve předložil "na papíře" své připomínky k bezpečnostním požadavkům, které dříve vznesla Moskva. "V souvislosti se situací na jihovýchodě Ukrajiny ministr (Lavrov) vyzval ministra (Blinkena), aby nešířil spekulace o údajně hrozící 'ruské agresi', ale aby přiměl úřady v Kyjevě k naplňování minských dohod," uvedla ruská diplomacie.

Podle ní diplomaté rovněž probrali "možnosti pokračování kontaktů v blízké budoucnosti". Ruský list Kommersant napsal, že ministři se dohodli sejít se tento pátek v Ženevě. Jeho informaci následně potvrdil představitel amerického ministerstva zahraničí, podle něhož se Blinken v pátek chystá na schůzce s Lavrovem vyzvat Moskvu k tomu, aby podnikla okamžité kroky k deeskalaci situace na hranicích s Ukrajinou.

Lavrov při jiné příležitosti podle agentury Reuters prohlásil, že Moskva uvítá diplomatické úsilí USA a zopakoval ruská obvinění, že Ukrajina "sabotuje" dohody, jejichž cílem je ukončit konflikt mezi ukrajinskými vládními silami a proruskými separatisty na východě Ukrajiny.

Blinken hovořil s Lavrovem v den, kdy zahajuje návštěvu Evropy, která je součástí diplomatických snah snížit napětí způsobené hromaděním ruských vojsk na hranicích s Ukrajinou. Šéf americké diplomacie se ve středu sejde v Kyjevě se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou a s prezidentem Volodymyrem Zelenským. O den později bude následovat Blinkenovo jednání v Berlíně s evropskými partnery.

Agentura AP píše o "narychlo dohodnuté cestě", jejímž cílem je ukázat americkou podporu po bezvýsledných jednáních mezi Západem a Moskvou z minulého týdne. Obavy z možného ruského útoku na Ukrajinu v posledních dnech neslábnou. Kyjev a Washington varovaly, že Rusko připravuje půdu pro falešnou záminkou k invazi. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, tato obvinění odmítá. Moskva zároveň požaduje závazné záruky, mezi něž patří mimo jiné požadavek, aby se NATO zavázalo nerozšiřovat směrem na východ. Washington a jeho spojenci to odmítli.

Lavrov dnes v Moskvě jednal s německou ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou, která do Ruska přicestovala v pondělí večer po návštěvě Kyjeva. Šéfka německé diplomacie se mimo jiné vyslovila pro co nejrychlejší obnovení rozhovorů o situaci na východní Ukrajině. Lavrov při jejich prvním osobním setkání vyjádřil přání, aby vztahy mezi Moskvou a Berlínem byly konstruktivnější a překonaly nahromaděné problémy. Podle agentury AP zároveň znovu uvedl, že Moskva může na svém území rozmisťovat vojenské síly, jak považuje na nutné.