Blesk z čistého nebe, myslel jsem, že už to není možné, řekl po návratu Koubek

Plzeň - Fotbalový trenér Miroslav Koubek připustil, že po vypršení smlouvy v Hradci Králové vůbec nečekal, že o něj ještě jednou projeví zájem Viktoria Plzeň. Návrat na západ Čech po osmi letech označil za blesk z čistého nebe a příjemné, i když zavazující překvapení. Jednasedmdesátiletý nejstarší ligový kouč chce mužstvo po nepovedené jarní části uplynulé sezony nabudit, zároveň ale ocenil práci předchůdce Michala Bílka.

"Je to nečekané. Vůbec jsem s tím nepočítal, přišlo to pro mě jako blesk z čistého nebe. Už jsem myslel, že něco takového není možné. Nicméně majitel klubu pan (Adolf) Šádek a další lidé okolo to vyhodnotili tak, že tato varianta padla na mě. Překvapení příjemné, ale o to více zavazují," řekl v rozhovoru pro youtubeový kanál Viktorie Koubek.

"Výzva je to určitě velká. Nabídky z Viktorie si nesmírně vážím, mám z toho radost. Jde o jakési ocenění mé práce a jsem rád, že jsme se domluvili. Do práce mám obrovskou chuť," doplnil Koubek, který v závěru uplynulé sezony po těžším průběhu koronaviru skončil na lavičce Hradce předčasně.

S Viktorií v sezoně 2014/15 získal svůj dosud jediný ligový titul v roli hlavního trenéra. "Vzpomínky nemohou být lepší, zůstaly hluboko v mém srdci. Když společně vyhrajete českou ligu, na to nejde zapomenout. Tento moment mám dokonce zvěčněný v podobě tetování, což všichni dobře vědí," podotkl Koubek.

Má pomoci nastartovat Viktorii po nepovedené jarní části sezony, v níž mužstvo neudrželo vedení v lize a kleslo na konečnou třetí příčku. Tým převezme 19. června na startu přípravy.

"Léto je hektika, je krátké. Je potřeba mužstvo nabudit po nepříliš vydařené jarní sezoně. Ale chci ocenit předchozí práci Michala Bílka, která byla skvělá. Není třeba to dál rozvádět," řekl Koubek k trenérovi, který vloni nečekaně dovedl plzeňský celek k ligovému titulu a do skupiny Ligy mistrů.

"Jaro nevyšlo, stane se, je to fotbal. Je potřeba zase dát mužstvo do nějakého pozitivně motivačního stavu. Máme na to pět týdnů. Bude určitá klasika zpočátku, takový objem, musíme potrénovat. Pak se budeme snažit to co nejlépe vyladit na start ligy a kvalifikaci Evropské konferenční ligy," doplnil Koubek.

V realizačním týmu Viktorie zůstávají Marek Bakoš, Matúš Kozáčik a Zdeněk Bečka, novým asistentem bude bývalý ligový obránce Jan Trousil, který naposledy trénoval druholigový Vyškov.

"Těším se na spolupráci s nimi, cítím z nich rovněž velkou energii do práce. Zároveň se těším i na viktoriánské fanoušky, na které mám jen ty nejlepší vzpomínky. Našim cílem je vytvořit fanouškům Viktorky co nejvíce důvodů k radosti," dodal Koubek.